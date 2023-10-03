https://sputnik-georgia.ru/20231003/mdinaradze-obvinil-oppozitsiyu-v-zhelanii-stat-posobnikami-podryva-lyudey-v-palatkakh-282928523.html

Мдинарадзе обвинил оппозицию в желании стать пособниками подрыва людей в палатках

Мдинарадзе обвинил оппозицию в желании стать пособниками подрыва людей в палатках

В Грузии планируют ужесточить закон об акциях протеста 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T18:09+0400

2023-10-03T18:09+0400

2023-10-03T18:16+0400

политика

новости

грузия

украина

сербия

тбилиси

михаил саакашвили

мамука мдинарадзе

мамука мамулашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251073376_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_089ac37d5d71e5c4c58883520dae01e1.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Все, кто выступает против поправок в закон "О собраниях и манифестациях", является соучастником и пособником революционного плана, согласно которому десятки людей должны погибнуть в палатах на местах проведения акций, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Парламент в ускоренном порядке рассматривает законопроект, инициированный депутатами от "Грузинской мечты", предполагающий ужесточение нормы об установке конструкций на акциях, в том числе и сцены. Этому предшествовало заявление Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. При этом, как отметил Мдинарадзе, установка временных сооружений будет запрещена только в том случае, если возникнет конкретная угроза, а обязанность доказать это ляжет на плечи правоохранительных органов. По его словам, "в остальном ничего не будет запрещено". Риск провокаций растет – "Грузинская мечта" объяснила ужесточение правил проведения акций>>В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены были разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Согласно проекту, участникам собраний или манифестаций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия, ведомства или организации или не связано с проведением непосредственно акции. Кроме того, конструкцию нельзя будет ставить, если без нее проведению акции ничто не мешает. Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии>>Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) и конфискацией. В целях регулирования вопроса свободы собраний и выражения мнения соответствующий орган примет соответствующее решение в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Решение, принятое данным органом, будет подлежать судебному контролю путем обжалования его в суде. Расследование СГБ ГрузииВ Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Планировалось кровавое гражданское противостояние – Вольский о планах оппозиции>>Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыке "пророссийскости" создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. "Вы играете с огнем, будьте осторожны!" – Каладзе предупредил оппозицию>>Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отмечают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации. В СГБ 2 октября заявили, что трое граждан Сербии, члены организации CANVAS, прибыли в Грузию 25 сентября для того, чтобы установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. В ведомстве заявили, что эти лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сербия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, украина, сербия, тбилиси, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, мамука мамулашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб