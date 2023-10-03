https://sputnik-georgia.ru/20231003/nazvany-laureaty-nobelevskoy-premii-za-2023-god-po-fizike-282928068.html

Названы лауреаты Нобелевской премии за 2023 год по физике

Названы лауреаты Нобелевской премии за 2023 год по физике

Открытия лауреатов премии найдут применения в разных областях, в том числе в медицине для диагностики 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T18:52+0400

2023-10-03T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Нобелевскую премию по физике за 2023 год присудили трем ученым, Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л`Улье, за создание методов, которые позволяют с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук, сообщил Sputnik Беларусь.Премия присуждена "за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе". Отмечается, что эти методы могут применяться, например, в медицине для диагностических целей.Как подчеркнули в комитете, работа этих ученых позволяет исследовать даже те процессы, которые протекают максимально быстро, и за ними ранее невозможно было даже уследить.Область примененияОткрытия данных лауреатов смогут применяться в различных областях. Например, в электронике, чтобы понимать и осуществлять контроль за поведением электронов в материале.Названы лауреаты Нобелевской премии 2023 в медицине >>Также их можно использовать для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике, добавили в Нобелевском комитете.Пьер Агостини работает в американском Университете Огайо, Ференц Крауш – в Институте квантовой оптики общества Макса Планка в Германии, а Анн Л`Улье – в Лундском университете (Швеция).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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