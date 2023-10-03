https://sputnik-georgia.ru/20231003/pridet-vremya-vosstanovleniya-dipotnosheniy-mezhdu-gruziey-i-rossiey--politolog-282923271.html

Придет время восстановления дипотношений между Грузией и Россией – политолог

Придет время восстановления дипотношений между Грузией и Россией – политолог

Передел мирового порядка пойдет лишь на пользу грузино-российским отношениям, заявила политолог 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T17:02+0400

2023-10-03T17:02+0400

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пресс-центр sputnik грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Между Грузией и Россией сегодня нет дипломатических отношений, что должно измениться в скором будущем, считает политолог Тамар Кикнадзе. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. По словам политолога, передел мирового порядка пойдет лишь на пользу грузино-российским отношениям. "В последнее время чувствуется потепление отношений, восстановление авиасообщения, и это приятно. Мне кажется, то, что было между нашими странами, это ненормально, и в этом виноваты обе страны", – рассказала политолог. Как отметила Кикнадзе, несмотря на то, что процесс восстановления отношений встречает на пути серьезные барьеры, в целом он развивается в правильном, позитивном русле. Зачем Грузии стремиться в Европу или сближаться с США – политолог >>Эксперт считает, что потепление отношений с соседом положительно оценивает большинство жителей Грузии. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, тамар кикнадзе, европа, сша, политика, грузино-российские отношения, авиасообщение россии и грузии