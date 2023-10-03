https://sputnik-georgia.ru/20231003/rabotu-vpn-servisov-zapretyat-v-rossii-v-2024-godu-282933569.html

Работу VPN-сервисов запретят в России в 2024 году

Работу VPN-сервисов запретят в России в 2024 году

Приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram* 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T22:43+0400

2023-10-03T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам, сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.Он подчеркнул, что этот приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram*."Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией", — заключил Шейкин.Чем опасны бесплатные сервисы VPN? >>Ранее Шейкин рассказал РИА Новости, что руководителю Роскомнадзора Андрею Липову было направлено обращение с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами законодательства России в официальном магазине приложений для системы Android RuStore и при необходимости заблокировать эти сервисы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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