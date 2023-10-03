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https://sputnik-georgia.ru/20231003/sootvetstvie-biometricheskikh-dokumentov-iz-gruzii-standartam-ikao-uprostit-vyezd-za-granitsu-282930820.html
Соответствие биометрических документов из Грузии стандартам ИКАО упростит выезд за границу
Соответствие биометрических документов из Грузии стандартам ИКАО упростит выезд за границу
В рамках визита в Монреаль представители Агентства развития госуслуг приняли участие в 18-м симпозиуме ИКАО 03.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Граждане Грузии, имеющие ID карты и биометрический паспорт, смогут легче проходить пограничный контроль благодаря соответствию проездных документов стандартам основных сертификатов подписи ИКАО, сообщило Агентство развития госуслуг Минюста Грузии. В рамках визита в Монреаль представители Агентства развития госуслуг приняли участие в 18-м симпозиуме ИКАО, где делегаты ознакомились с новыми техническими и правовыми стандартами в направлении безопасности и идентификации электронных проездных документов. Агентство развития госуслуг Минюста впервые передало Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сертификаты, подтверждающие подлинность биометрического паспорта и электронного удостоверения личности – ID (CSCA). Число биометрических паспортов в Грузии выросло до 1,7 миллиона &gt;&gt;Зампредседателя агентства Владимир Сичинава вручил Международной организации гражданской авиации в Монреале сертификаты, которые были загружены в Директорию открытых ключей ИКАО (ICAO PKD). Международная организация гражданской авиации устанавливает и постоянно обновляет международные стандарты надежности и безопасности проездных документов, а также периодически проводит симпозиумы, в которых принимает участие Агентство развития государственных услуг Минюста. Агентство регулярно участвует в международных мероприятиях, чтобы предложить клиентам еще более качественные услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, дом юстиции, грузинский паспорт
грузия, общество, новости, дом юстиции, грузинский паспорт

Соответствие биометрических документов из Грузии стандартам ИКАО упростит выезд за границу

20:21 03.10.2023
© Sputnik / Alexander ImedashviliПосетители в тбилисском Доме Юстиции
Посетители в тбилисском Доме Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В рамках визита в Монреаль представители Агентства развития госуслуг приняли участие в 18-м симпозиуме ИКАО
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Граждане Грузии, имеющие ID карты и биометрический паспорт, смогут легче проходить пограничный контроль благодаря соответствию проездных документов стандартам основных сертификатов подписи ИКАО, сообщило Агентство развития госуслуг Минюста Грузии.
В рамках визита в Монреаль представители Агентства развития госуслуг приняли участие в 18-м симпозиуме ИКАО, где делегаты ознакомились с новыми техническими и правовыми стандартами в направлении безопасности и идентификации электронных проездных документов.
Агентство развития госуслуг Минюста впервые передало Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сертификаты, подтверждающие подлинность биометрического паспорта и электронного удостоверения личности – ID (CSCA).
Число биометрических паспортов в Грузии выросло до 1,7 миллиона >>
Зампредседателя агентства Владимир Сичинава вручил Международной организации гражданской авиации в Монреале сертификаты, которые были загружены в Директорию открытых ключей ИКАО (ICAO PKD).
Директория открытых ключей это единая система аутентификации документов, содержащая данные 193 стран-членов Международной организации гражданской авиации, которая способствует безопасному и быстрому обмену информацией о проездных документах между государствами на границах.
Международная организация гражданской авиации устанавливает и постоянно обновляет международные стандарты надежности и безопасности проездных документов, а также периодически проводит симпозиумы, в которых принимает участие Агентство развития государственных услуг Минюста.
Агентство регулярно участвует в международных мероприятиях, чтобы предложить клиентам еще более качественные услуги.
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