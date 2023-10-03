https://sputnik-georgia.ru/20231003/stoimost-proezda-na-mezhdugorodnem-transporte-v-gruzii-mozhet-vyrasti-do-kontsa-mesyatsa-282932313.html
Стоимость проезда на междугороднем транспорте в Грузии может вырасти до конца месяца
Стоимость проезда на междугороднем транспорте в Грузии может вырасти до конца месяца
Если цена не пойдет вниз и даже если она останется на этом уровне, нам придется повысить цену на 15-20%, заявил директор компании-перевозчика 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T21:34+0400
2023-10-03T21:34+0400
2023-10-03T21:34+0400
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транспорт в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Стоимость билетов на междугородние поездки в Грузии повысится уже в середине октября на 15-20% из-за подорожания топлива, рассказал директор компании Omnibus Express Ираклий Кабулашвили. Основным поставщиком автомобильного топлива в Грузию является Россия. На повышение стоимости горючего повлияло решение России прекратить экспорт бензина, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. По его словам, рост цены на топливо, в свою очередь, вызывает увеличение затрат на логистику. О необходимости пересмотра тарифов из-за роста цен на топливо говорят водители маршруток и такси, работающие на станциях Дидубе и Окриба в Тбилиси. Цена на бензин в Грузии продолжит расти – глава Wissol >>В беседе с BMG владельцы междугороднего транспорта рассказали, что, например, к концу октября цена в направлении Батуми, вероятно, вырастет на 10 лари (около 4 долларов США). На сегодняшний день стоимость проезда Тбилиси-Батуми на микроавтобусе составляет 35 лари (около 13 долларов). При этом не все компании решили повысить стоимость проезда. Так, из-за высокой конкуренции на рынке автобусная компания "Метро Джорджия" не планирует на данном этапе пересматривать существующие тарифы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, батуми, транспорт в грузии, цены на топливо
грузия, экономика, новости, тбилиси, батуми, транспорт в грузии, цены на топливо
Стоимость проезда на междугороднем транспорте в Грузии может вырасти до конца месяца
Если цена не пойдет вниз и даже если она останется на этом уровне, нам придется повысить цену на 15-20%, заявил директор компании-перевозчика
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Стоимость билетов на междугородние поездки в Грузии повысится уже в середине октября на 15-20% из-за подорожания топлива, рассказал директор компании Omnibus Express Ираклий Кабулашвили.
Основным поставщиком автомобильного топлива в Грузию является Россия. На повышение стоимости горючего повлияло решение России прекратить экспорт бензина, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
"Если цена не пойдет вниз и даже если она останется на этом уровне, нам придется повысить цену на 15-20%. Цена на топливо для нас выросла на 35% за последний месяц, поэтому позволить себе все это просто невозможно. Мы думаем, что это будет отражено к середине октября", – сказал Кабулашвили в эфире медиа-платформы BMG.
По его словам, рост цены на топливо, в свою очередь, вызывает увеличение затрат на логистику.
О необходимости пересмотра тарифов из-за роста цен на топливо говорят водители маршруток и такси, работающие на станциях Дидубе и Окриба в Тбилиси.
В беседе с BMG владельцы междугороднего транспорта рассказали, что, например, к концу октября цена в направлении Батуми, вероятно, вырастет на 10 лари (около 4 долларов США). На сегодняшний день стоимость проезда Тбилиси-Батуми на микроавтобусе составляет 35 лари (около 13 долларов).
При этом не все компании решили повысить стоимость проезда. Так, из-за высокой конкуренции на рынке автобусная компания "Метро Джорджия" не планирует на данном этапе пересматривать существующие тарифы.