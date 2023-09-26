https://sputnik-georgia.ru/20230926/tsena-na-benzin-v-gruzii-prodolzhit-rasti--glava-wissol-282689353.html

Цена на бензин в Грузии продолжит расти – глава Wissol

Цена на бензин в Грузии продолжит расти – глава Wissol

У грузинских импортеров не было предварительной информации о запрете топлива в России, и решение стало для них неожиданностью, заявил глава компании 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T16:02+0400

2023-09-26T16:02+0400

2023-09-26T16:14+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Цены на автомобильное топливо в Грузии продолжат расти на фоне увеличения стоимости нефтепродуктов на международных рынках, а также решения России о запрете экспорта бензина и дизельного топлива, заявил генеральный директор Wissol Petroleum Georgia Васил Хорава. Параллельно с ростом цен на нефть на мировом рынке цены на топливо на автозаправочных станциях в Грузии продолжают расти в течение последних недель. Кроме того, правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. В результате запрета компаниям Грузии придется импортировать топливо с альтернативных рынков. По его словам, у нефтеимпортеров не было предварительной информации о запрете топлива в России, и решение стало для них неожиданностью. Глава Wissol отметил, что компания вновь увеличит импорт европейского, высокооктанового топлива. "Поставки из России прерваны, поэтому заполнение низкооктановой продукцией сегодня является проблемой. Мы всегда импортировали частично европейскую продукцию, а теперь увеличится импорт топлива с европейского рынка", – отметил он. В Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) затрудняются ответить, подорожает ли топливо в Грузии в связи с решением России, но уверяют, что дефицита бензина и дизельного топлива в стране не будет. Как ограничение на экспорт бензина из России отразится на Грузии – ответ эксперта >>В интервью Sputnik Грузия председатель СИНГ Вахтанг Иобашвили напомнил об альтернативных рынках, откуда Грузия, хоть и не в таком большом объеме, как из России, стабильно завозит топливо уже многие годы. Это Азербайджан, Болгария, Румыния и Греция. В январе-июне 2023 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 554,2 тысячи тонн, на 6,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года. В первом полугодии наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 449,5 тысячи тонн, что составляет 81,1% всего импорта. Россия ввела ограничения на экспорт бензина >>Далее идут Румыния (77,6 тыс. тонн, 14%), Туркменистан (11,4 тыс. тонн, 2%), Азербайджан (9,5 тыс. тонн, 1,7%), Беларусь (5 тыс. тонн, 0,9%), Объединенные Арабские Эмираты (1 тыс. тонн, 0,2%), Украина (0,1 тыс. тонн, 0,02%), Болгария (0,1 тыс. тонн, 0,02%). В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, бензин, цены на топливо, россия