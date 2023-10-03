https://sputnik-georgia.ru/20231003/v-rossii-segodnya-proydet-mediaforum-stran-sng-282913277.html
В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ
В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ
На тематических сессиях, среди прочего, планируется обсудить будущее искусственного интеллекта в медиасфере 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T15:35+0400
2023-10-03T15:35+0400
2023-10-03T15:35+0400
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москва
дмитрий киселев
россия сегодня
владимир соловьев
евгений примаков
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.Пленарное заседание форума будет посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ. На тематических сессиях планируется обсудить будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества и специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.В 2022 году в проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Официальный сайт мероприятия: https://mediaforumcis.ru/Аккредитация СМИ и участников доступна по ссылке https://mediaforumcis.ru/accreditation/Контакты: +7 495-645-6601 (7083)org@mediaforumcis.ruПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, москва, дмитрий киселев, россия сегодня, владимир соловьев, евгений примаков
россия, новости, грузия, москва, дмитрий киселев, россия сегодня, владимир соловьев, евгений примаков
В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ
На тематических сессиях, среди прочего, планируется обсудить будущее искусственного интеллекта в медиасфере
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.
Пленарное заседание форума будет посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ. На тематических сессиях планируется обсудить будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества и специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.
В 2022 году в проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Официальный сайт мероприятия: https://mediaforumcis.ru/
Аккредитация СМИ и участников доступна по ссылке https://mediaforumcis.ru/accreditation/