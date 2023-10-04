https://sputnik-georgia.ru/20231004/eto-chast-demokratii--glava-minoborony-ob-impichmente-prezidenta-gruzii-282948446.html

"Это часть демократии" – глава Минобороны об импичменте президента Грузии

"Это часть демократии" – глава Минобороны об импичменте президента Грузии

Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство второй день проходит в Конституционном суде 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T14:24+0400

2023-10-04T14:24+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Процесс импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили является частью демократии, и нет никакой проблемы в исполнении части демократии, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента уже второй день проходит в Конституционном суде. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента после того, как Зурабишвили 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Так, во многих странах, в том числе и в США, вопрос об импичменте президентов поднимался несколько раз, и это не мешало демократии, отметил глава оборонного ведомства страны. Правящую партию, подавшую иск, представляют четыре депутата парламента: глава "Грузинской мечты" и один из авторов современной Конституции Грузии Ираклий Кобахидзе, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили и депутаты Георгий Кахиани и Тенгиз Шарманашвили. Дело о нарушении Зурабишвили Конституции рассматривает пленум во главе с председателем Конституционного суда Мерабом Турава. Пленум примет решение после завершения итоговых прений сторон. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Импичмент президента Грузии – первый день слушаний в Конституционном суде>>Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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