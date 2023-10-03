https://sputnik-georgia.ru/20231003/impichment-prezidenta-gruzii---pervyy-den-slushaniy-v-konstitutsionnom-sude-282933730.html

Импичмент президента Грузии – первый день слушаний в Конституционном суде

Импичмент президента Грузии – первый день слушаний в Конституционном суде

Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T23:04+0400

2023-10-03T23:04+0400

2023-10-03T23:24+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Первое в истории Грузии слушание дела о нарушении Конституции Грузии президентом страны в рамках процедуры импичмента прошло в Конституционном суде, а вот заключительные прения сторон отложены на 4 октября. В Конституционный суд с иском о нарушении президентом Грузии главного закона страны во время встреч за рубежом в конце августа и сентябре обратились депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 14 октября. По их мнению, президент нарушила статью Конституции, касающуюся запрета на осуществление представительских полномочий и ведения международных переговоров без согласия правительства. Сама президент в рассмотрении дела принимать участие отказалась, передав право защиты своих интересов юристам Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили. "Это политический процесс" – Народный защитник об импичменте президенту Грузии >>Правящую партию, подавшую иск, в первый день заседания суда представляли сразу четыре депутата парламента: глава "Грузинской мечты" и один из авторов современной Конституции Грузии Ираклий Кобахидзе, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили и депутаты Георгий Кахиани и Тенгиз Шарманашвили. Дело о нарушении Зурабишвили Конституции рассматривает пленум во главе с председателем Конституционного суда Мерабом Турава. Пленум примет решение после завершения итоговых прений строн. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Аргументы правящей партии "Мы считаем, что президент Грузии грубо, умышленно нарушила Конституцию Грузии", – так начал свое выступление в суде лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, президент Грузии, несмотря на отказ правительства, 31 августа отправилась в Германию и встретилась с президентом страны. По его словам, президент Грузии также уже без согласия правительства 1 и 6 сентября 2023 года провела встречи с президентом Франции в Париже и главой Евросовета в Брюсселе. Ираклий Кобахидзе на суде настаивал, что, так как встречи проходили по протоколу и Саломе Зурабишвили участвовала в них как президент Грузии, была нарушена та часть Конституции о полномочиях президента Грузии, которая гласит: "Президент Грузии с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями, заключает международные договоры, принимает аккредитацию послов и других дипломатических представителей иностранных государств и международных организаций; по представлению правительства на­значает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии". Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией>>При этом председатель правящей партии "Грузинская мечта" не скрывал политического контекста отказа президенту в визите. "Безусловно, существовало политическое основание для отказа, политически-конституциональное, что правительство отказало президенту в осуществлении этих визитов. Правительству не нужна аргументация решения, но политические аргументы существовали. Главный аргумент в том, что у президента и правительства радикально отличающиеся взгляды на политические темы, в том числе и на внешнюю политику, что неоднократно было озвучено президентом", – сказал Кобахидзе. При этом он отметил, что после перехода Грузии в 2013 году с президентской на парламентскую форму правления в Конституции ясно прописано, что президент является лишь представителем Грузии в международных отношениях, а не определяет их приоритеты и политику в этом направлении. В парламентских республиках и монархиях монархи и президенты знают, что они не могут вмешиваться в осуществление правительством как внешней, так и внутренней политики, даже без особых указаний в Конституции, добавил он. Аргументы представителей президента Представители президента утверждали, что президент не нарушала Конституцию Грузии. "Представление суду говорит, что президент имеет право осуществлять визиты и встречи с должностными лицами других стран только с разрешения правительства. В первую очередь непонятен акцент на географию. Есть ряд отношений, которые не предусматривают представительских полномочий, но подразумевают дипломатические отношения. Президент осуществляет ряд отношений, которые по своей сути не требуют согласования с правительством и не становились спорными", – сказала Тамар Чугошвили. Представители президента настаивали на том, что любая встреча имеет протокол и согласно ему президент не могла вести переговоры или осуществлять представительские полномочия во время спорных встреч. Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>"Президент Грузии как глава государства имеет право участвовать во внешних отношениях со своим статусом. Президент Грузии не является ничьим узником, в том числе и правительства Грузии, он не может быть узником границ Грузии. Это не связано с нормативным содержанием статьи, о нарушении которой идет речь, и не связано с переговорами или представительством с разрешения правительства, а в рамках собственного статуса Конституция наделяет президента полномочиями представлять Грузию в международных отношениях, и никто не может отнять эти полномочия у президента", – сказала Майя Копалеишвили. По ее словам, президент Грузии была на встрече как представитель Грузии, а не осуществляла представительские полномочиями, что является разными вещами. Еще один акцент представители президента сделали на разнице осуществления представительских полномочий внутри страны и за ее пределами. "Если в рамках международных отношений президент встречается с руководством другого государства или международной организации, пишет им письма, говорит по телефону, то это не считают нарушением представившие обращение в суд, и никто не рассматривал возможность обращения за согласием правительства в этом случае", – сказала Чугошвили. Еще одна сторона В Конституционном суде право голоса получила и администрация правительства, которую представлял парламентский секретарь правительства Вахтанг Бачиашвили. Он попытался развеять сомнения представителей президента, что президент во время встреч опиралась на их законность на основании статьи о статусе президента, которая гласит: "Президент Грузии представляет Гру­зию во внешних сношениях". Между тем лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе отметил, что существующая разница между предоставлением президенту разрешения на осуществление представительских полномочий только за границей действительно является недостатком законодательства, но его решение будет связано с другими препятствиями. "Этот недостаток исправим, но как только он будет исправлен, страну ждут новые проблемы. Представьте себе, что каждый раз, когда кто-то приезжает в Грузию, будут создаваться новые неудобства, исходя из существующей реальности – правительство может быть не за встречу президента с кем-либо из прибывших в Грузию президентов и т. д. Есть политические нюансы, поэтому можно на мгновение закрыть глаза на сохранение практики с недостатками", – сказал Кобахидзе. В то же время он добавил, что в ближайшее время парламент Грузии выступит с инициативой исправления законодательства. Конституционный суд примет решение во время заседания пленума, после процесса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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