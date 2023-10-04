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Главные новшества в проведении акций в Грузии – что рассматривает парламент
Главные новшества в проведении акций в Грузии – что рассматривает парламент
В Грузии планируют ужесточить закон об акциях протеста 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T20:15+0400
2023-10-04T20:15+0400
2023-10-04T20:50+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении, несмотря на протест оппозиции, принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", согласно которым на акциях протеста в Грузии появятся новые ограничения. Парламент в ускоренном порядке рассматривает законопроект, инициированный депутатами от "Грузинской мечты", предполагающий ужесточение нормы об установке конструкций на акциях, в том числе и сцены. Этому предшествовало заявление Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС.К запрету на ношение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, наличие предметов и веществ, опасных для окружающих, алкоголя и перекрытия дорог добавится запрет на установку временных конструкций на территории проведения акции. Подобный запрет будет касаться только тех случаев, когда установка временной конструкции создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, а также ее установка не связана с проведением непосредственно с акцией протеста. Мдинарадзе обвинил оппозицию в желании стать пособниками подрыва людей в палатках>>Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета. Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним: штраф в размере 500 лари (около 190 долларов) – для участников и 5 тысяч лари (около 1 900 долларов) – для организаторов, либо 15 суток заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, парламент грузии
политика, грузия, новости, парламент грузии
Главные новшества в проведении акций в Грузии – что рассматривает парламент
20:15 04.10.2023 (обновлено: 20:50 04.10.2023)
В Грузии планируют ужесточить закон об акциях протеста
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении, несмотря на протест оппозиции, принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", согласно которым на акциях протеста в Грузии появятся новые ограничения.
Парламент в ускоренном порядке рассматривает законопроект, инициированный депутатами от "Грузинской мечты", предполагающий ужесточение нормы об установке конструкций на акциях, в том числе и сцены. Этому предшествовало заявление Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС.
К запрету на ношение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, наличие предметов и веществ, опасных для окружающих, алкоголя и перекрытия дорог добавится запрет на установку временных конструкций на территории проведения акции.
Подобный запрет будет касаться только тех случаев, когда установка временной конструкции создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, а также ее установка не связана с проведением непосредственно с акцией протеста.
Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка.
Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета.
Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним: штраф в размере 500 лари (около 190 долларов) – для участников и 5 тысяч лари (около 1 900 долларов) – для организаторов, либо 15 суток заключения.