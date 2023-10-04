https://sputnik-georgia.ru/20231004/iran-vystupaet-protiv-prisutstviya-nato-na-yuzhnom-kavkaze---prezident-282961040.html

Иран выступает против присутствия НАТО на Южном Кавказе – президент

Иран выступает против присутствия НАТО на Южном Кавказе – президент

Власти Ирана убеждены в способности решить разногласия между Арменией и Азербайджаном путем диалога 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Иран выступает против присутствия НАТО на Южном Кавказе, так как альянс представляет угрозу безопасности стран региона, заявил президент Исламской республики Эбрахим Раиси в ходе встреч с представителем президента Азербайджана Халафом Халафовым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Раиси во время встреч подчеркнул, что Тегеран убежден в способности сторон решить разногласия путем диалога, а также в том, что присутствие иностранных сил в регионе не отвечает интересам ни одной из региональных стран. Баку настаивает на прокладке коридора, который должен связать "материковый" Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. Использование термина "Зангезурский коридор" президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите ЕАЭС в конце мая в Москве вызвало его перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Последний в ответ указал, что эта фраза в последние годы служит выражением территориальных претензий к Армении. Пашинян напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминалось лишь об одном коридоре – Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет, и использованный им термин принят в международной практике.Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с главой Совбеза Армении выразил уверенность в том, что конфликт между Арменией и Азербайджаном должен решаться странами региона без участия внешних игроков, то есть в формате "три плюс три" (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран).Изначально с инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. В тоже время МИД Грузии заявил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло в начале декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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