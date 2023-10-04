https://sputnik-georgia.ru/20231004/kak-ekonomicheskaya-komanda-pravitelstva-gruzii-smogla-otvetit-na-vyzovy---otvet-ministra-282956558.html

Как экономическая команда правительства Грузии смогла ответить на вызовы - ответ министра

Как экономическая команда правительства Грузии смогла ответить на вызовы - ответ министра

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экономическая команда правительства Грузии смогла ответить на международные и региональные политико-экономические вызовы с помощью... 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T19:10+0400

2023-10-04T19:10+0400

2023-10-04T19:10+0400

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леван давиташвили

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экономическая команда правительства Грузии смогла ответить на международные и региональные политико-экономические вызовы с помощью наиболее гибких и адекватных механизмов, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили во время выступления в парламенте в рамках "Министерского часа". После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По словам министра, об этом свидетельствуют и статистические показатели, в том числе высокие темпы экономического роста и исторический минимум безработицыПо словам министра, важно равное и справедливое распределение экономических благ среди всех слоев населения.Благо растущей экономики должно коснуться каждого гражданина Грузии, подчеркнул глава Минэкономики.Министр считает главными приоритетными стратегические направления деятельности своего ведомства - рост и развитие экономики страны и реформы, включая поддержку развития частного сектора, продвижение бизнеса и инвестиций, развитие рынка капитала и страхового сектора, устойчивую пенсионную систему, интеграцию в европейские структуры страны. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за август>>Леван Давиташвили также подробно проинформирует парламентариев о текущих и планируемых крупных проектах в стране.В рамках формата "Министерского часа" министр экономики и устойчивого развития также ответит на вопросы депутатов.Как подчеркнул Давиташвили, его выступление - это своего рода подведением итогов экономических тенденций текущего года и проделанной ведомством работой.Экономика ГрузииРеальный экономический рост в Грузии в августе 2023 года составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2023 года составил 7%.Уровень безработицы во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда он составлял 18,1%. За отчетный период число безработных снизилось на 14,6 тысячи человек, или 5,2%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 266,9 тысячи человек.Число неимущих семей в Грузии в период с 1 января по 1 августа 2023 года сократилось на 10,3% и составило 132,7 тысячи.Всего процент неимущих семей, живущих на пособие от государства, к 1 августа 2023 составил 16,7% от общего количества семей Грузии. При этом общее число граждан страны, живущих на грани нищеты, с 1 января по 1 августа 2023 года сократилось на 11,1% и составило около 470 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, парламент грузии