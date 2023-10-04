https://sputnik-georgia.ru/20231004/programma-raspoznavaniya-lits-zarabotala-na-pogranichnykh-punktakh-propuska-v-gruzii-282950125.html

Программа распознавания лиц заработала на пограничных пунктах пропуска в Грузии

Программа распознавания лиц заработала на пограничных пунктах пропуска в Грузии

Благодаря программе возможно мгновенно и достоверно идентифицировать разыскиваемых, депортированных лиц или других нарушителей закона 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Специальная программа электронного распознавания лиц при пересечении государственной границы Грузии заработала с 1 октября 2023 года для повышения эффективности пограничного контроля, сообщили в пресс-службе МВД. Новая система позволит пограничникам-контролерам путем автоматизированной обработки данных мгновенно и достоверно идентифицировать разыскиваемых, депортированных лиц или других нарушителей закона при пересечении границы Грузии. Эффективное функционирование указанной системы внесет существенный вклад в защиту государственной и общественной безопасности, отмечают в МВД. Новейшие устройства для считывания паспортов установят на ТПП Грузии>>Работа специальной программы электронного распознавания лиц гарантирует выполнение Грузией своих обязательств по различным международным соглашениям, в том числе лучшее управление процессом безвизовых поездок со странами ЕС/Шенгенской зоны. Программы распознавания лиц успешно используются в ряде европейских стран и являются эффективным средством борьбы с нелегальной миграцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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