https://sputnik-georgia.ru/20231004/uroven-inflyatsii-v-gruzii-snizilsya-v-sentyabre--dannye-statistiki-282938331.html

Уровень инфляции в Грузии снизился в сентябре – данные статистики

Уровень инфляции в Грузии снизился в сентябре – данные статистики

В сентябре 2023 года, по сравнению с августом 2023 года, уровень инфляции составил 0,6% 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T09:01+0400

2023-10-04T09:01+0400

2023-10-04T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Годовая инфляция (сентябрь 2023 года к сентябрю 2022 года) в Грузии составила 0,7% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (август 2023 года к августу 2022 года) в Грузии составила 0,9%.В сентябре 2023 года, по сравнению с августом 2023 года, уровень инфляции составил 0,6%.Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, статистика, экономика, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат"