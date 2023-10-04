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https://sputnik-georgia.ru/20231004/uroven-inflyatsii-v-gruzii-snizilsya-v-sentyabre--dannye-statistiki-282938331.html
Уровень инфляции в Грузии снизился в сентябре – данные статистики
Уровень инфляции в Грузии снизился в сентябре – данные статистики
В сентябре 2023 года, по сравнению с августом 2023 года, уровень инфляции составил 0,6% 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T09:01+0400
2023-10-04T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Годовая инфляция (сентябрь 2023 года к сентябрю 2022 года) в Грузии составила 0,7% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (август 2023 года к августу 2022 года) в Грузии составила 0,9%.В сентябре 2023 года, по сравнению с августом 2023 года, уровень инфляции составил 0,6%.Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, статистика, экономика, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, статистика, экономика, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Уровень инфляции в Грузии снизился в сентябре – данные статистики

09:01 04.10.2023
© photo: Sputnik / StringerТорговля овощами и фруктами в торговом центре "Базар на Орбелиани"
Торговля овощами и фруктами в торговом центре Базар на Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В сентябре 2023 года, по сравнению с августом 2023 года, уровень инфляции составил 0,6%
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Годовая инфляция (сентябрь 2023 года к сентябрю 2022 года) в Грузии составила 0,7% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (август 2023 года к августу 2022 года) в Грузии составила 0,9%.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - сентябрь 2023
Как изменились цены в Грузии - сентябрь 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2023
Как изменились цены в Грузии - сентябрь 2023
© Sputnik
В сентябре 2023 года, по сравнению с августом 2023 года, уровень инфляции составил 0,6%.
Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.
Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.
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