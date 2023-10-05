https://sputnik-georgia.ru/20231005/elektronnye-vybory-v-gruzii-izbirateli-smogut-popraktikovatsya-v-metro-i-v-gosuchrezhdeniyakh-282973945.html
Электронные выборы в Грузии: избиратели смогут попрактиковаться в метро и в госучреждениях
Электронные выборы в Грузии: избиратели смогут попрактиковаться в метро и в госучреждениях
ЦИК Грузии приступает к масштабной информационной кампании в преддверии парламентских выборов 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T11:57+0400
2023-10-05T11:57+0400
2023-10-05T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Специальные аппараты, с помощью которых желающим будут объяснять, как принять участие в электронных выборах, установят на станциях Тбилисского метро, а также в Домах юстиции и в зданиях Агентства обслуживания МВД Грузии, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. С 9 октября по всей стране начинаются интенсивные информационные кампании, и избирательная администрация переходит на новой этап информирования населения, сообщил глава ЦИК. С 12 октября эти машины будут размещены в Домах юстиции и в Агентствах обслуживания МВД по всей стране, отметил он. Глава ЦИК Грузии ответил послу США про недостатки системы электронных выборов>>Глава ЦИК обратился к избирателям с призывом подходить к этим аппаратам, рядом с которыми будут находиться специально подготовленные представители избирательной администрации, которые подробно объяснят функциональность этих аппаратов. По его словам, после вступления в силу поправок в Избирательный кодекс ЦИК приступила к углубленному исследованию, которое выявило ряд направлений и проблем. В результате исследования был разработан крупномасштабный, комплексный, стратегический план, в котором выявленная проблема определила три стратегических приоритета: институциональное укрепление, технологическое развитие и развитие избирательной среды. Председатель ЦИК также отметил, что риски, связанные с киберугрозами, застрахованы и аппараты не уязвимы, что соответствует стандартам консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комиссии, и международной практике. Выборы по-новому Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, совет европы, дом юстиции, венецианская комиссия, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии
грузия, новости, политика, совет европы, дом юстиции, венецианская комиссия, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии
Электронные выборы в Грузии: избиратели смогут попрактиковаться в метро и в госучреждениях
11:57 05.10.2023 (обновлено: 13:02 05.10.2023)
ЦИК Грузии приступает к масштабной информационной кампании в преддверии парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Специальные аппараты, с помощью которых желающим будут объяснять, как принять участие в электронных выборах, установят на станциях Тбилисского метро, а также в Домах юстиции и в зданиях Агентства обслуживания МВД Грузии, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили.
Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. С 9 октября по всей стране начинаются интенсивные информационные кампании, и избирательная администрация переходит на новой этап информирования населения, сообщил глава ЦИК.
"Масштабы значительно увеличиваются, и открывается очень большое информационное поле для информирования избирателей, что подразумевает следующее: на 20 из 22 станций метро в столице будут размещены наши аппараты, и состоятся публичные демонстрации этих технологических средств", – заявил Каландаришвили.
С 12 октября эти машины будут размещены в Домах юстиции и в Агентствах обслуживания МВД по всей стране, отметил он.
Глава ЦИК обратился к избирателям с призывом подходить к этим аппаратам, рядом с которыми будут находиться специально подготовленные представители избирательной администрации, которые подробно объяснят функциональность этих аппаратов.
"Мы будем использовать любую возможность для доведения информации до избирателей, начиная с рекламных щитов, продолжая раздачей листовок от двери к двери", – заявил Каландаришвили в передаче "Имеди LIVE".
По его словам, после вступления в силу поправок в Избирательный кодекс ЦИК приступила к углубленному исследованию, которое выявило ряд направлений и проблем.
В результате исследования был разработан крупномасштабный, комплексный, стратегический план, в котором выявленная проблема определила три стратегических приоритета: институциональное укрепление, технологическое развитие и развитие избирательной среды.
"Избирательная среда подразумевает информирование избирателей, был определен ряд целей, задач, двухлетний план действий, в котором подробно описано, как мы доберемся до 2024 года, чтобы проинформировать всех избирателей о важных инновационных проектах, которые мы называем модернизацией выборов", – отметил он
Председатель ЦИК также отметил, что риски, связанные с киберугрозами, застрахованы и аппараты не уязвимы, что соответствует стандартам консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комиссии, и международной практике.
Выборы по-новому
Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах.
Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения).
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.