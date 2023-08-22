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Глава ЦИК Грузии ответил послу США про недостатки системы электронных выборов
Глава ЦИК Грузии ответил послу США про недостатки системы электронных выборов
Каландаришвили заявил о готовности избирательной администрации к сотрудничеству с международными организациями 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T13:23+0400
2023-08-22T13:23+0400
2023-08-22T13:36+0400
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Центризбирком Грузии ведет активную работу по повышению осведомленности избирателей о внедрении в стране системы электронных выборов и ее максимальной прозрачности, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Посол США Келли Дегнан в интервью "Радио Свободе" затронула вопрос системы электронных выборов, внедренной в Грузии. По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает. По его словам, на сегодняшний день избирательным технологиям обучили более 15 тысяч волонтеров и процесс продолжится еще более интенсивно. "Процесс будет продолжаться еще более интенсивно и приобретет широкие масштабы в течение оставшихся полутора лет. Процесс поддерживается 7 пилотными проектами, проведенными ЦИК в разные годы, а также важными интеллектуальными знаниями и опытом, которые мы получили благодаря этим проектам и технологиям", – отметил Каландаришвили. Кроме того, по словам главы ЦИК, предусмотрена законодательная норма, которая страхует ряд вопросов и обеспечивает максимальную прозрачность избирательного процесса, например, повторные подсчеты голосов. Глава ЦИК также заявил о готовности избирательной администрации к сотрудничеству с международными организациями. "Мы готовы к сотрудничеству и приветствуем любую поддержку, которая у ведомства будет в этом направлении со стороны наших международных партнеров", – сказал Каландаришвили. В то же время, по словам Георгия Каландаришвили, заявление посла Келли Дегнан стало предметом и основой для определенных интерпретаций. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". "Пропитано политикой" – депутат о заявлении посла США в Грузии >>>Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. В декабре 2022 года парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). "Госпожа посол, вы вредитель" – депутат парламента Грузии о Келли Дегнан >>Ранее заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства, заместитель председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства.Полномочия Келли Дегнан истекают в этом году. На ее место назначат Робина Даннигана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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единое национальное движение, келли дегнан, сша, новости, политика, грузия, парламентские выборы, выборы, цик грузии
единое национальное движение, келли дегнан, сша, новости, политика, грузия, парламентские выборы, выборы, цик грузии
Глава ЦИК Грузии ответил послу США про недостатки системы электронных выборов
13:23 22.08.2023 (обновлено: 13:36 22.08.2023)
Каландаришвили заявил о готовности избирательной администрации к сотрудничеству с международными организациями
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Центризбирком Грузии ведет активную работу по повышению осведомленности избирателей о внедрении в стране системы электронных выборов и ее максимальной прозрачности, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.
Посол США Келли Дегнан в интервью "Радио Свободе" затронула вопрос системы электронных выборов, внедренной в Грузии. По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает.
"Мы полностью согласны с тем, что информирование, просвещение и повышение осведомленности избирателей жизненно важно для избирательного процесса, и об этом свидетельствуют стратегические планы и планы действия ЦИК, в которых детально описаны все мероприятия", – сказал журналистам Каландаришвили.
По его словам, на сегодняшний день избирательным технологиям обучили более 15 тысяч волонтеров и процесс продолжится еще более интенсивно.
"Процесс будет продолжаться еще более интенсивно и приобретет широкие масштабы в течение оставшихся полутора лет. Процесс поддерживается 7 пилотными проектами, проведенными ЦИК в разные годы, а также важными интеллектуальными знаниями и опытом, которые мы получили благодаря этим проектам и технологиям", – отметил Каландаришвили.
Кроме того, по словам главы ЦИК, предусмотрена законодательная норма, которая страхует ряд вопросов и обеспечивает максимальную прозрачность избирательного процесса, например, повторные подсчеты голосов.
Глава ЦИК также заявил о готовности избирательной администрации к сотрудничеству с международными организациями.
"Мы готовы к сотрудничеству и приветствуем любую поддержку, которая у ведомства будет в этом направлении со стороны наших международных партнеров", – сказал Каландаришвили.
В то же время, по словам Георгия Каландаришвили, заявление посла Келли Дегнан стало предметом и основой для определенных интерпретаций.
"Хочу призвать все участвующие стороны, исходя из политических целей, не наносите ущерб этому важному, историческому избирательному процессу и совместными усилиями и участием обеспечить проведение выборов, соответствующих высоким стандартам ", – сказал Каландаришвили.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.
В декабре 2022 года парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов.
Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах.
Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения).
Ранее заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства, заместитель председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства.
Полномочия Келли Дегнан истекают в этом году. На ее место назначат Робина Даннигана.