https://sputnik-georgia.ru/20230822/glava-tsik-gruzii-otvetil-poslu-ssha-pro-nedostatki-sistemy-elektronnykh-vyborov-281553688.html

Глава ЦИК Грузии ответил послу США про недостатки системы электронных выборов

Глава ЦИК Грузии ответил послу США про недостатки системы электронных выборов

Каландаришвили заявил о готовности избирательной администрации к сотрудничеству с международными организациями 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Центризбирком Грузии ведет активную работу по повышению осведомленности избирателей о внедрении в стране системы электронных выборов и ее максимальной прозрачности, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Посол США Келли Дегнан в интервью "Радио Свободе" затронула вопрос системы электронных выборов, внедренной в Грузии. По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает. По его словам, на сегодняшний день избирательным технологиям обучили более 15 тысяч волонтеров и процесс продолжится еще более интенсивно. "Процесс будет продолжаться еще более интенсивно и приобретет широкие масштабы в течение оставшихся полутора лет. Процесс поддерживается 7 пилотными проектами, проведенными ЦИК в разные годы, а также важными интеллектуальными знаниями и опытом, которые мы получили благодаря этим проектам и технологиям", – отметил Каландаришвили. Кроме того, по словам главы ЦИК, предусмотрена законодательная норма, которая страхует ряд вопросов и обеспечивает максимальную прозрачность избирательного процесса, например, повторные подсчеты голосов. Глава ЦИК также заявил о готовности избирательной администрации к сотрудничеству с международными организациями. "Мы готовы к сотрудничеству и приветствуем любую поддержку, которая у ведомства будет в этом направлении со стороны наших международных партнеров", – сказал Каландаришвили. В то же время, по словам Георгия Каландаришвили, заявление посла Келли Дегнан стало предметом и основой для определенных интерпретаций. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". "Пропитано политикой" – депутат о заявлении посла США в Грузии >>>Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. В декабре 2022 года парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). "Госпожа посол, вы вредитель" – депутат парламента Грузии о Келли Дегнан >>Ранее заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства, заместитель председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства.Полномочия Келли Дегнан истекают в этом году. На ее место назначат Робина Даннигана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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