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ЕС призвали ввести санкции против Азербайджана – резолюция Европарламента

ЕС призвали ввести санкции против Азербайджана – резолюция Европарламента

Европарламентарии призвали пересмотреть развитие сотрудничества Брюсселя и Баку, а также снизить зависимость от импорта азербайджанского газа 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T23:54+0400

2023-10-05T23:54+0400

2023-10-05T23:54+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе. Резолюцию поддержали 491 депутат, девять проголосовали против, 36 воздержались. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. Депутаты призывают "верховного представителя ЕС по внешней политике приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Азербайджан не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха". В противном случае депутаты ЕП "призывают ЕС и страны-члены рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима и снижении уровня сотрудничества с этой страной в других областях". Европарламент считает необходимым для ЕС "снижать зависимость от газа из Азербайджана", а в случае углубления напряженности в отношениях Баку с Арменией – "полностью прекратить импорт нефти и газа" из Азербайджана.Депутаты в документе раскритиковали Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за игнорирование предупреждения Европарламента "о негативном развитии ситуации" вокруг Нагорного Карабаха, а также за то, что "их действия до сих пор не привели к каким-либо положительным результатам". Европарламент призвал ЕС и входящие в него страны "немедленно пересмотреть дипломатическую архитектуру и архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа". "Европарламент призывает власти Азербайджана обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах", – указывается в резолюции. Депутаты также призвали Баку освободить всех задержанных армян Нагорного Карабаха, включая политиков. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, азербайджан, жозеп боррель, ильхам алиев, баку, брюссель, европарламент, оон, еврокомиссия, карабахский конфликт