https://sputnik-georgia.ru/20231005/gruziya-v-tsentre-masshtabnoy-vystavki---v-bryussele-startovala-evropaliya-2023-282993050.html

Грузия в центре масштабной выставки – в Брюсселе стартовала "Европалия" 2023

Грузия в центре масштабной выставки – в Брюсселе стартовала "Европалия" 2023

Глава фестиваля отметил неповторимую культурную идентичность Грузии 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Масштабный европейский фестиваль культуры "Европалия", который принимает Грузию в качестве страны-гостя, открылся в Бельгии – гостей ждут разнообразные культурные мероприятия. Фестивали культуры "Европалия" проводятся в Бельгии с 1969 года под патронажем королевской семьи. Название фестиваля происходит от объединения слов "Европа" и "опалия" (от латинского opalia – древнеримский праздник богатого урожая). В этом году фестиваль проходит с 4 октября 2023 года по 14 января 2024 года. На открытии также выступила и министр культуры Тея Цулукиани."Мы очень гордимся" – фестиваль "Европалия" в Брюсселе будет посвящен Грузии>>В Брюсселе планируется проведение двух масштабных выставок. Первая выставка "Авангард в Грузии (1900-1936)" открылась 4 октября, на ней представлено до 300 экспонатов как из грузинских и иностранных музеев, так и из частных коллекций. Вторая выставка под названием "Грузия – места встреч" откроется 27 октября. Там гости смогут ближе познакомиться с историей Грузии и ее культурой. Помимо выставок заявлена насыщенная программа – до 60 мероприятий, среди которых выставки, спектакли, концерты, танцевальные и театральные представления, а также литературные вечера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, бельгия, европа, брюссель, тея цулукиани