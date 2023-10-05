https://sputnik-georgia.ru/20231005/kvalifikatsii-na-evro-2024-nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-k-matchu-s-kiprom-v-ramkakh--282984202.html
Квалификации на Евро 2024: назван состав сборной Грузии к матчу с Кипром
Квалификации на Евро 2024: назван состав сборной Грузии к матчу с Кипром
В списке есть один дебютант – 22-летний защитник итальянской "Специи" Ива Гелашвили 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T13:31+0400
2023-10-05T13:31+0400
2023-10-05T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу начнет подготовку к предстоящим матчам против команд Таиланда и Кипра 9 октября, рассказал главный тренер сборной Вилли Саньоль. Двенадцатое октября команда Вилли Саньоля в товарищеском матче встретится со сборной Таиланда, а 15 октября в рамках отборочного этапа Евро-2024 сборная Грузии примет Кипр. Оба матча пройдут на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. В заявке французского наставника есть один дебютант – 22-летний защитник итальянской "Специи" Ива Гелашвили. К следующим двум матчам сборная Грузии будет готовиться в составе 24 игроков. Состав сборной Грузии: Вратарь: Георгий Лория ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан). Защита: Гурам Кашия ("Словани", Братислава, Словакия), Соломон Кверквелия ("Аль-Ахдуд", "Наджран", Саудовская Аравия), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Кремона, Италия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Донецк, Украина)), Ива Гелашвили ("Специя" Ла Специя, Италия), Александре Каландадзе ("Динамо", Тбилиси, Грузия) Полузащита/атака: Ника Квеквескири ("Лех", Познань, Польша), Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Габриэль Сигуа ("Базель", Швейцария), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Валенсия, Испания), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбергер", Вольфсбург, Австрия), Леван Шенгелия ("Панетоликос", Агринио, Греция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", Атланта, США), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция), Георгий Микаутадзе ("Аякс", Амстердам, Нидерланды), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Давид Волков ("Сабах", Баку, Азербайджан), Буду Зивзивадзе ( "Карлсруэ", Германия).Расписание матчей: В предыдущем матче квалификации на Евро сборная Грузии уступила Норвегии со счетом 1:2. Это стало третьим поражением грузинских футболистов подряд. Положение команд в группе А: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, кипр, тбилиси, таиланд, вилли саньоль, михаил месхи, георгий лория
спорт, грузия, новости, кипр, тбилиси, таиланд, вилли саньоль, михаил месхи, георгий лория
Квалификации на Евро 2024: назван состав сборной Грузии к матчу с Кипром
13:31 05.10.2023 (обновлено: 13:40 05.10.2023)
В списке есть один дебютант – 22-летний защитник итальянской "Специи" Ива Гелашвили
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу начнет подготовку к предстоящим матчам против команд Таиланда и Кипра 9 октября, рассказал главный тренер сборной Вилли Саньоль.
Двенадцатое октября команда Вилли Саньоля в товарищеском матче встретится со сборной Таиланда, а 15 октября в рамках отборочного этапа Евро-2024 сборная Грузии примет Кипр. Оба матча пройдут на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.
В заявке французского наставника есть один дебютант – 22-летний защитник итальянской "Специи" Ива Гелашвили. К следующим двум матчам сборная Грузии будет готовиться в составе 24 игроков.
Вратарь: Георгий Лория ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан).
Защита: Гурам Кашия ("Словани", Братислава, Словакия), Соломон Кверквелия ("Аль-Ахдуд", "Наджран", Саудовская Аравия), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Кремона, Италия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Донецк, Украина)), Ива Гелашвили ("Специя" Ла Специя, Италия), Александре Каландадзе ("Динамо", Тбилиси, Грузия)
Полузащита/атака: Ника Квеквескири ("Лех", Познань, Польша), Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Габриэль Сигуа ("Базель", Швейцария), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Валенсия, Испания), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбергер", Вольфсбург, Австрия), Леван Шенгелия ("Панетоликос", Агринио, Греция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", Атланта, США), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция), Георгий Микаутадзе ("Аякс", Амстердам, Нидерланды), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Давид Волков ("Сабах", Баку, Азербайджан), Буду Зивзивадзе ( "Карлсруэ", Германия).
12 октября | Грузия - Таиланд 20:00
15 октября | Грузия - Кипр 17:00
В предыдущем матче квалификации на Евро сборная Грузии уступила Норвегии со счетом 1:2. Это стало третьим поражением грузинских футболистов подряд.
Положение команд в группе А:
Шотландия – 5 игр, 15 очков
Испания – 4 игры, 9 очков
Норвегия – 5 игр, 7 очков