https://sputnik-georgia.ru/20231005/mechta-i-natsdvizhenie-vedut-taynye-peregovory-po-povodu-impichmenta--partiya-gakhariya-282983642.html

"Мечта" и "Нацдвижение" ведут тайные переговоры по поводу импичмента – партия Гахария

"Мечта" и "Нацдвижение" ведут тайные переговоры по поводу импичмента – партия Гахария

Ранее в "Нацдвижении" заявили, что в том случае, если в парламенте Грузии состоится голосование по вопросу импичмента президента, их депутаты даже не будут... 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T13:10+0400

2023-10-05T13:10+0400

2023-10-05T13:32+0400

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единое национальное движение

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

конституционный суд грузии

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" ведут тайные переговоры и пытаются втянуть партию экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" в политическую аферу по поводу импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявил депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента уже третий день проходит в Конституционном суде. Правящая партия запустила процедуру импичмента после того, как Зурабишвили 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Он отметил, что эти две партии совместно пытаются втянуть их команду в продолжающуюся политическую аферу вокруг импичмента президента, чтобы создать возможность переложить ответственность на другого.Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Представители "Нацдвижения", по словам Даушвили, пытаются показать, что они якобы не имеют никакого отношения к процедуре импичмента и не собираются его поддерживать, однако на самом деле похоже, что там тайно проходят другие переговоры, подчеркнул Даушвили. При этом оппозиционер подчеркнул, что нет ни единого шанса того, что кто-то из команды Гахария будет голосовать за импичмент президента.Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Полномочия vs статус – суд в рамках процесса импичмента президента Грузии продолжается>>Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституционный суд грузии, конституция грузии