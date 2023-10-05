https://sputnik-georgia.ru/20231005/polnomochiya-vs-status---sud-v-ramkakh-protsessa-impichmenta-prezidenta-gruzii-prodolzhaetsya-282962231.html
Полномочия vs статус – суд в рамках процесса импичмента президента Грузии продолжается
Полномочия vs статус – суд в рамках процесса импичмента президента Грузии продолжается
Второй день заседания Конституционного суда по делу о нарушении Конституции Грузии президентом страны Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента... 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T07:00+0400
2023-10-05T07:00+0400
2023-10-05T10:48+0400
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ираклий кобахидзе
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саломе зурабишвили
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В Конституционный суд с иском о нарушении президентом Грузии главного закона страны во время зарубежных встреч в конце августа и сентябре обратились депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 14 сентября. По их мнению, президент нарушила статью Конституции, касающуюся запрета на осуществление представительских полномочий и ведения международных переговоров без согласия правительства. Во время прений 4 октября основной акцент стороны сделали на две статьи Конституции страны. Первая статья касается статуса президента гласит: "Президент Грузии представляет Грузию во внешних сношениях". Вторая же регулирует полномочия президента, и именно в ее нарушении по трем эпизодам обвиняют президента Грузии. Все вопросы суда касались в целом как раз этих двух статей Конституции, и сторонам пришлось объяснять суду свою позицию. При этом, согласно регламенту, суд сам выбирал, какой из аргументов сторон относится к делу, а какой нет, не ограничивая стороны в приведении фактов. Аргументы "Грузинской мечты" Правящую партию, подавшую иск, на суде представляли сразу четыре депутата парламента: глава "Грузинской мечты" и один из авторов нынешней Конституции Грузии Ираклий Кобахидзе, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили и депутаты Георгий Кахиани и Тенгиз Шарманашвили. На вопросы судей отвечал Ираклий Кобахидзе, который отметил, что президент потеряла доверие правительства и поэтому не получила согласие на осуществление визитов. Он также подчеркнул, что президент недостойна занимать свою должность. Он обвинил президента в систематическом нарушении Конституции. На второй день суда депутат продолжал настаивать, что визиты президента Грузии и встречи с президентом Германии Олафом Шольцем, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном были осуществлением представительских полномочий президента, а не проявлением ее статуса.По его словам, статус президента не может быть полномочием, и это упоминается во многих странах с парламентской или монархической формами правления.По его словам, запись о статусе президента в Конституции говорит не о правах, а о символичности должности президента, так как полномочия в другой статье сильно ограничивают этот статус. В то же время депутат подчеркнул, что президент не несет ответственность за предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС и не может вести переговоры на эту тему. Что касается внутренних встреч президента, то, по словам Кобахидзе, речь идет о "молчаливом согласии правительства", и оно существует. При этом он отметил, что если Конституционный суд не примет решение о нарушении президентом Конституции, то это поставит под угрозу всю парламентскую систему. "Если предположить теоретическую версию, что вы не поддержите это представление, то система парламентского правления перевернется. Согласно Конституции, Грузия является парламентской республикой, и, соответственно, Конституция защищает исключительные полномочия правительства Грузии по осуществлению внешней политики. Если не представить утвердительное заключение, то из этого следует, что правительство никогда больше не будет защищено в своих исключительных полномочиях, а любой президент в любой момент будет иметь возможность вторгнуться в исключительную компетенцию правительства, что называется реализацией внутренней и внешней политики страны", – сказал Кобахидзе. Аргументы представителей президента Сама президент в рассмотрении дела принимать участие отказалась, передав право защиты своих интересов юристам Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили. Суд не стал вызывать президента Грузии, посчитав, что присуствия ее представителей достаточно.Чугошвили является бывшим председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" и бывшим вице-спикером парламента Грузии. А Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также был членом Высшего совета юстиции. Главным аргументом стороны президента было разделение представительских полномочий президента и ее статуса как представителя страны. Как подтверждение того, что все три спорных визита носили чисто представительский характер, Чугошвили представила суду темы встреч и заявления после встреч, которые по ее словам подтверждают, что президент не нарушала Конституции. Представители президента утверждали, что все документы подтверждают, что президент хоть и проводила эти встречи как рабочие, не вела переговоры и не осуществляла другую политику, нацеленную на результат, или противоречащую курсу внешней политики, определенному правительством. Разговор касался лишь общих тем, отметили они.Сторона защиты продолжит свое выступление 5 октября, после чего стороны скажут заключительные речи. Когда вынесут решение Дело о нарушении Конституции рассматривает пленум во главе с председателем Конституционного суда Мерабом Турава. Пленум примет решение после завершения итоговых прений сторон до 14 октября. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Для импичмента необходима поддержка 100 депутатов, а у правящей силы всего 84 голоса. У партий и парламентских групп, озвучивших свою позицию по поводу импичмента и отказавшихся поддерживать инициативу власти, 36 голосов.Таким образом, правящая партия "Грузинская мечта" может рассчитывать лишь на голоса 10 независимых депутатов и политических групп "Европейские социалисты", "Гирчи" и "Свобода", в которых объедены 10 законодателей.О поддержке импичмента заявила лишь политическая группа "Европейские социалисты", у которой четыре депутата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, тамара чугошвили, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , конституция грузии, конституционный суд грузии, импичмент
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, тамара чугошвили, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , конституция грузии, конституционный суд грузии, импичмент
Полномочия vs статус – суд в рамках процесса импичмента президента Грузии продолжается
07:00 05.10.2023 (обновлено: 10:48 05.10.2023)
Второй день заседания Конституционного суда по делу о нарушении Конституции Грузии президентом страны Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента ознаменовался прениями сторон, однако заключительные речи пришлось отложить на 5 октября
В Конституционный суд с иском о нарушении президентом Грузии главного закона страны во время зарубежных встреч в конце августа и сентябре обратились депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 14 сентября. По их мнению, президент нарушила статью Конституции, касающуюся запрета на осуществление представительских полномочий и ведения международных переговоров без согласия правительства.
Во время прений 4 октября основной акцент стороны сделали на две статьи Конституции страны.
Первая статья касается статуса президента гласит: "Президент Грузии представляет Грузию во внешних сношениях".
Вторая же регулирует полномочия президента, и именно в ее нарушении по трем эпизодам обвиняют президента Грузии.
Эта статья Конституции звучит следующим образом: "Президент Грузии с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями, заключает международные договоры, принимает аккредитацию послов и других дипломатических представителей иностранных государств и международных организаций; по представлению правительства назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии".
Все вопросы суда касались в целом как раз этих двух статей Конституции, и сторонам пришлось объяснять суду свою позицию.
При этом, согласно регламенту, суд сам выбирал, какой из аргументов сторон относится к делу, а какой нет, не ограничивая стороны в приведении фактов.
Аргументы "Грузинской мечты"
Правящую партию, подавшую иск, на суде представляли сразу четыре депутата парламента: глава "Грузинской мечты" и один из авторов нынешней Конституции Грузии Ираклий Кобахидзе, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили и депутаты Георгий Кахиани и Тенгиз Шарманашвили.
На вопросы судей отвечал Ираклий Кобахидзе, который отметил, что президент потеряла доверие правительства и поэтому не получила согласие на осуществление визитов.
"Главный критерий, когда правительство принимает решение, – это доверие. Если я хочу поделиться частью своей компетенции, я должен доверять этому человеку. А президент 26 мая (День независимости Грузии – ред.) в своем выступлении извинилась за действия правительства, тем самым перешла все границы, связанные с доверием. Она его полностью потеряла, соответственно, для правительства неприемлемо доверить ей то, за что оно несет эксклюзивную ответственность", – сказал Кобахидзе.
Он также подчеркнул, что президент недостойна занимать свою должность.
"Когда мы начинаем процедуру импичмента, мы считаем, что конкретное должностное лицо не достойно своей должности. Поэтому мы обратились в суд, так как, по нашему мнению, она не достойна быть президентом. Мы просим от вас подтверждения факта, подтверждения нарушения Конституции, после чего должен последовать установленный Конституцией результат", – сказал Кобахидзе.
Он обвинил президента в систематическом нарушении Конституции.
"Мы приняли политическое решение об импичменте после того, как нарушение Конституции президентом Грузии приняло систематический, невыносимый характер и форму", – отметил он.
На второй день суда депутат продолжал настаивать, что визиты президента Грузии и встречи с президентом Германии Олафом Шольцем, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном были осуществлением представительских полномочий президента, а не проявлением ее статуса.
"Статус – это статическое положение, отвечает на вопрос, кто такой президент. Президент – глава государства, президент – главнокомандующий и то должностное лицо, которое представляет страну во внешних отношениях. Это ответ, кто такой президент Грузии. Что касается полномочий, то они прописаны в другой статье, и там есть ответ, на что имеет право президент Грузии", – сказал Кобахидзе.
По его словам, статус президента не может быть полномочием, и это упоминается во многих странах с парламентской или монархической формами правления.
"Статус должен подкрепляться полномочиями, и этим определяется разница между парламентской формой правления и президентской или полупрезидентской формой правления. В парламентской республике статус не подкреплен полномочиями, а в других системах правления подкреплен", – сказал Кобахидзе.
По его словам, запись о статусе президента в Конституции говорит не о правах, а о символичности должности президента, так как полномочия в другой статье сильно ограничивают этот статус.
В то же время депутат подчеркнул, что президент не несет ответственность за предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС и не может вести переговоры на эту тему.
"Она, безусловно, не уйдет в отставку, если мы не получим статус кандидата, потому что не ответственна, и если не ответственна, то она не должна ездить или как минимум ездить с согласия тех, кто несете ответственность", – сказал он.
Что касается внутренних встреч президента, то, по словам Кобахидзе, речь идет о "молчаливом согласии правительства", и оно существует.
"На самом деле при встречах президента внутри страны правительство дает молчаливое согласие. Эта практика мне самому не нравится, и эти нормы в законе будут уточнены. Это недостаток, который требует устранения, но это не связано с нарушением Конституции, о котором идет речь, так как президент знала, что ей нужно согласие", – сказал Кобахидзе.
При этом он отметил, что если Конституционный суд не примет решение о нарушении президентом Конституции, то это поставит под угрозу всю парламентскую систему.
"Если предположить теоретическую версию, что вы не поддержите это представление, то система парламентского правления перевернется. Согласно Конституции, Грузия является парламентской республикой, и, соответственно, Конституция защищает исключительные полномочия правительства Грузии по осуществлению внешней политики. Если не представить утвердительное заключение, то из этого следует, что правительство никогда больше не будет защищено в своих исключительных полномочиях, а любой президент в любой момент будет иметь возможность вторгнуться в исключительную компетенцию правительства, что называется реализацией внутренней и внешней политики страны", – сказал Кобахидзе.
Аргументы представителей президента
Сама президент в рассмотрении дела принимать участие отказалась, передав право защиты своих интересов юристам Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили. Суд не стал вызывать президента Грузии, посчитав, что присуствия ее представителей достаточно.
Чугошвили является бывшим председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" и бывшим вице-спикером парламента Грузии. А Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также был членом Высшего совета юстиции.
Главным аргументом стороны президента было разделение представительских полномочий президента и ее статуса как представителя страны.
"Фактические обстоятельства таковы, что начиная с 2019 года, все эти годы, точно так же президент направляла запрос со ссылкой на статью о полномочиях в связи со всеми визитами. Мы говорим, что такая же практика имела место и во время запроса в Германию. Отказ в этом визите заставил президента поверить в то, что это было злоупотреблением служебным положением и что ей вообще не требовалось одобрение правительства для осуществления такой деятельности, поскольку она не проводила внешнюю политику в рамках статьи о полномочиях. Соответственно, ее действия не требовали никакого согласия со стороны правительства, и она перестала требовать таких согласий для того вида отношений и связей, которые по своей сути являются не осуществлением внешней политики, а представительством", – сказала Чугошвили.
Как подтверждение того, что все три спорных визита носили чисто представительский характер, Чугошвили представила суду темы встреч и заявления после встреч, которые по ее словам подтверждают, что президент не нарушала Конституции.
"Представительскими полномочиями является осуществление президентом внешней политики, ориентированной на результат", – отметила Чугошвили.
Представители президента утверждали, что все документы подтверждают, что президент хоть и проводила эти встречи как рабочие, не вела переговоры и не осуществляла другую политику, нацеленную на результат, или противоречащую курсу внешней политики, определенному правительством. Разговор касался лишь общих тем, отметили они.
"Часть в статье о статусе во всех случаях относится к полномочиям президента представлять Грузию во внешних отношениях, что не предполагает одновременного одобрения правительства. Осуществление представительских полномочий по смыслу Конституции означает осуществление представительских полномочий во внешних сношениях с согласия правительства, что влечет правовые последствия, за которые правительство Грузии несет ответственность. В связи с тремя визитами, упомянутыми в этом заявлении, президент в собственном заявлении, опубликованном на сайте 30 августа, отмечает, что начинает визиты в поддержку европейской интеграции. Поэтому ясно, что президент Грузии действует не для того, чтобы определить новую политику или изменить ее, а с целью ее поддержки", – сказала Майя Копалеишвили.
Сторона защиты продолжит свое выступление 5 октября, после чего стороны скажут заключительные речи.
Когда вынесут решение
Дело о нарушении Конституции рассматривает пленум во главе с председателем Конституционного суда Мерабом Турава. Пленум примет решение после завершения итоговых прений сторон до 14 октября.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Для импичмента необходима поддержка 100 депутатов, а у правящей силы всего 84 голоса. У партий и парламентских групп, озвучивших свою позицию по поводу импичмента и отказавшихся поддерживать инициативу власти, 36 голосов.
Таким образом, правящая партия "Грузинская мечта" может рассчитывать лишь на голоса 10 независимых депутатов и политических групп "Европейские социалисты", "Гирчи" и "Свобода", в которых объедены 10 законодателей.
О поддержке импичмента заявила лишь политическая группа "Европейские социалисты", у которой четыре депутата.