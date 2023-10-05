https://sputnik-georgia.ru/20231005/polnomochiya-vs-status---sud-v-ramkakh-protsessa-impichmenta-prezidenta-gruzii-prodolzhaetsya-282962231.html

Полномочия vs статус – суд в рамках процесса импичмента президента Грузии продолжается

Полномочия vs статус – суд в рамках процесса импичмента президента Грузии продолжается

Второй день заседания Конституционного суда по делу о нарушении Конституции Грузии президентом страны Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента... 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T07:00+0400

2023-10-05T07:00+0400

2023-10-05T10:48+0400

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В Конституционный суд с иском о нарушении президентом Грузии главного закона страны во время зарубежных встреч в конце августа и сентябре обратились депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 14 сентября. По их мнению, президент нарушила статью Конституции, касающуюся запрета на осуществление представительских полномочий и ведения международных переговоров без согласия правительства. Во время прений 4 октября основной акцент стороны сделали на две статьи Конституции страны. Первая статья касается статуса президента гласит: "Президент Грузии представляет Гру­зию во внешних сношениях". Вторая же регулирует полномочия президента, и именно в ее нарушении по трем эпизодам обвиняют президента Грузии. Все вопросы суда касались в целом как раз этих двух статей Конституции, и сторонам пришлось объяснять суду свою позицию. При этом, согласно регламенту, суд сам выбирал, какой из аргументов сторон относится к делу, а какой нет, не ограничивая стороны в приведении фактов. Аргументы "Грузинской мечты" Правящую партию, подавшую иск, на суде представляли сразу четыре депутата парламента: глава "Грузинской мечты" и один из авторов нынешней Конституции Грузии Ираклий Кобахидзе, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили и депутаты Георгий Кахиани и Тенгиз Шарманашвили. На вопросы судей отвечал Ираклий Кобахидзе, который отметил, что президент потеряла доверие правительства и поэтому не получила согласие на осуществление визитов. Он также подчеркнул, что президент недостойна занимать свою должность. Он обвинил президента в систематическом нарушении Конституции. На второй день суда депутат продолжал настаивать, что визиты президента Грузии и встречи с президентом Германии Олафом Шольцем, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном были осуществлением представительских полномочий президента, а не проявлением ее статуса.По его словам, статус президента не может быть полномочием, и это упоминается во многих странах с парламентской или монархической формами правления.По его словам, запись о статусе президента в Конституции говорит не о правах, а о символичности должности президента, так как полномочия в другой статье сильно ограничивают этот статус. В то же время депутат подчеркнул, что президент не несет ответственность за предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС и не может вести переговоры на эту тему. Что касается внутренних встреч президента, то, по словам Кобахидзе, речь идет о "молчаливом согласии правительства", и оно существует. При этом он отметил, что если Конституционный суд не примет решение о нарушении президентом Конституции, то это поставит под угрозу всю парламентскую систему. "Если предположить теоретическую версию, что вы не поддержите это представление, то система парламентского правления перевернется. Согласно Конституции, Грузия является парламентской республикой, и, соответственно, Конституция защищает исключительные полномочия правительства Грузии по осуществлению внешней политики. Если не представить утвердительное заключение, то из этого следует, что правительство никогда больше не будет защищено в своих исключительных полномочиях, а любой президент в любой момент будет иметь возможность вторгнуться в исключительную компетенцию правительства, что называется реализацией внутренней и внешней политики страны", – сказал Кобахидзе. Аргументы представителей президента Сама президент в рассмотрении дела принимать участие отказалась, передав право защиты своих интересов юристам Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили. Суд не стал вызывать президента Грузии, посчитав, что присуствия ее представителей достаточно.Чугошвили является бывшим председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" и бывшим вице-спикером парламента Грузии. А Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также был членом Высшего совета юстиции. Главным аргументом стороны президента было разделение представительских полномочий президента и ее статуса как представителя страны. Как подтверждение того, что все три спорных визита носили чисто представительский характер, Чугошвили представила суду темы встреч и заявления после встреч, которые по ее словам подтверждают, что президент не нарушала Конституции. Представители президента утверждали, что все документы подтверждают, что президент хоть и проводила эти встречи как рабочие, не вела переговоры и не осуществляла другую политику, нацеленную на результат, или противоречащую курсу внешней политики, определенному правительством. Разговор касался лишь общих тем, отметили они.Сторона защиты продолжит свое выступление 5 октября, после чего стороны скажут заключительные речи. Когда вынесут решение Дело о нарушении Конституции рассматривает пленум во главе с председателем Конституционного суда Мерабом Турава. Пленум примет решение после завершения итоговых прений сторон до 14 октября. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Для импичмента необходима поддержка 100 депутатов, а у правящей силы всего 84 голоса. У партий и парламентских групп, озвучивших свою позицию по поводу импичмента и отказавшихся поддерживать инициативу власти, 36 голосов.Таким образом, правящая партия "Грузинская мечта" может рассчитывать лишь на голоса 10 независимых депутатов и политических групп "Европейские социалисты", "Гирчи" и "Свобода", в которых объедены 10 законодателей.О поддержке импичмента заявила лишь политическая группа "Европейские социалисты", у которой четыре депутата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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