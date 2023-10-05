https://sputnik-georgia.ru/20231005/meliya-vs-khabeishvili-talakvadze-rasskazal-kto-chya-serdechnaya-i-golovnaya-bol-283003819.html

Мелия vs Хабеишвили: Талаквадзе рассказал, кто чья сердечная и головная боль

Мелия vs Хабеишвили: Талаквадзе рассказал, кто чья сердечная и головная боль

Мелия отметил, что прошло девять месяцев, но в стране не прошло ни одного масштабного митинга 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T19:56+0400

2023-10-05T19:56+0400

2023-10-05T20:56+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Экс-лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия остается головной болью действующего председателя этой партии Левана Хабеишвили, а Хабеишвили – сердечной болью Мелия, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Мелия на своей странице в соцсети написал, что новый менеджмент партии забыл свое обещание, на которое попались "многие эмоциональные, преданные сторонники" – обещание о том, что свобода основателя партии, осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, возможна без смены власти. Мелия отметил, что прошло девять месяцев, но в стране не прошло ни одного масштабного митинга. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста Саакашвили. В 2023 году внутрипартийные выборы выиграл Хабеишвили, обвинявший Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили. Мелия же называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Как отметил Талаквадзе, у "Национального движения" нет плана на будущее, из-за чего в партии опасаются предстоящих выборов. "Мы видим, что они (представители "Нацдвижения" – ред.) не смогли выдвинуть ни одного кандидата на промежуточных выборах. Когда у вас есть претензии на главную оппозиционную партию и вы не можете выдвинуть на выборах ни одного кандидата, это уже политический диагноз", – подчеркнул Талаквадзе. Мелия готовится к созданию своей партии? "Нацдвижение" вновь в центре внимания в Грузии>>Саакашвили уже многие годы не является гражданином Грузии (он гражданин Украины) и, соответственно, он не может быть членом грузинской партии, и тем более официально возглавлять ее. Тем не менее все эти годы Саакашвили оставался идейным вдохновителем партии, и у населения "Нацдвижение" всегда ассоциировалось именно с ним. На сегодняшний день в "Едином национальном движении" два лагеря – сторонников Хабеишвили, который выступает за более активные действия и систематические акции протеста, и сторонников Ника Мелия, который предпочитает умеренную политику. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия