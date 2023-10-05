https://sputnik-georgia.ru/20231005/natsionalnye-tseli-obschego-obrazovaniya-v-gruzii-budut-peresmotreny---ministr-282986811.html

Национальные цели общего образования в Грузии будут пересмотрены - министр

Национальные цели общего образования в Грузии будут пересмотрены - министр

Национальный учебный план как базовый документ периодически нуждается в обновлении 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T14:46+0400

2023-10-05T14:46+0400

2023-10-05T14:55+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари считает необходимым пересмотреть национальные цели общего образования, поскольку они никак не соответствуют стандартам современного международного образования, заявил глава ведомства в эфире Первого канала. Национальный учебный план как базовый документ определяет, что, когда и как должны учить в школах Грузии.Ведомство активно работает по разным направлениям и готово обсуждать в широких кругах следующие вопросы: национальные цели общего образования; детские сады и дошкольное образование; школа и общее образование; автономия школы; национальный учебный план; система оценок; авторизация школ. Частные школы Грузии станут независимее – министр рассказал о новых реформах>>Кроме того, министерство готово рассмотреть вопросы: поддержки школьного сообщества; педагоги и их рабочие, финансовые и социальные условия; схему карьерного развития; финансирование школ и школьное питание; планирование политики образования; учебные ресурсы, процесс грифования учебников, новое видение в профобразовании; высшее образование и наука. Амилахвари отметил, что исходя из того, что эти вопросы выносятся на публичное обсуждение, Минобразования готово принимать очень трудные и болезненные решения, которые, возможно, не принимались в течение длительного времени.Национальный учебный план Грузии составлен на основе документа Национальных целей общего образования 2004 года. Его внедрение в Грузии началось с 2006-2007 учебного года. Национальный учебный план как базовый документ периодически нуждается в обновлении, чтобы отражать как нужды учеников и педагогов, так и международную практику, современные тенденции в сфере образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии