Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231005/nazvan-laureat-nobelevskoy-premii-2023-goda-po-literature-283005212.html
Назван лауреат Нобелевской премии 2023 года по литературе
Назван лауреат Нобелевской премии 2023 года по литературе
Новаторские пьесы и проза норвежца "озвучивают невыразимое", заявили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T22:29+0400
2023-10-05T22:29+0400
в мире
новости
культура
нобелевская премия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23090/90/230909012_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_0fde92088c786c5a11a5e4999e9ef208.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Норвежский писатель Юн Фоссе стал обладателем Нобелевской премии по литературе 2023 года.О присуждении премии объявил в четверг Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.В комитете пояснили, что Фоссе получил награду за новаторские пьесы и прозу, которые "озвучивают невыразимое".Названы лауреаты Нобелевской премии 2023 года по химии &gt;&gt;Пьесы норвежского писателя входят в число самых широко поставленных произведений современной драматургии в Европе.Юн Фоссе родился в 1959 году. Как прозаик дебютировал в 1983-м, представив на суд публики роман "Красное, черное". В 1994 году заявил о себе в драматургии пьесой "И мы никогда не расстанемся". Является автором восьми романов и повестей, а также около двадцати пьес.Кроме того, Юн Фоссе издал несколько стихотворных сборников и книг для детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23090/90/230909012_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b919984f470e0afc5171d56e666666e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, культура, нобелевская премия
в мире, новости, культура, нобелевская премия

Назван лауреат Нобелевской премии 2023 года по литературе

22:29 05.10.2023
© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov / Перейти в фотобанкКнига
Книга - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2023
© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Новаторские пьесы и проза норвежца "озвучивают невыразимое", заявили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук
ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Норвежский писатель Юн Фоссе стал обладателем Нобелевской премии по литературе 2023 года.
О присуждении премии объявил в четверг Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
В комитете пояснили, что Фоссе получил награду за новаторские пьесы и прозу, которые "озвучивают невыразимое".
Названы лауреаты Нобелевской премии 2023 года по химии >>
Пьесы норвежского писателя входят в число самых широко поставленных произведений современной драматургии в Европе.
Юн Фоссе родился в 1959 году. Как прозаик дебютировал в 1983-м, представив на суд публики роман "Красное, черное". В 1994 году заявил о себе в драматургии пьесой "И мы никогда не расстанемся". Является автором восьми романов и повестей, а также около двадцати пьес.
Кроме того, Юн Фоссе издал несколько стихотворных сборников и книг для детей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0