https://sputnik-georgia.ru/20231005/nazvan-laureat-nobelevskoy-premii-2023-goda-po-literature-283005212.html

Назван лауреат Нобелевской премии 2023 года по литературе

Назван лауреат Нобелевской премии 2023 года по литературе

Новаторские пьесы и проза норвежца "озвучивают невыразимое", заявили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T22:29+0400

2023-10-05T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Норвежский писатель Юн Фоссе стал обладателем Нобелевской премии по литературе 2023 года.О присуждении премии объявил в четверг Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.В комитете пояснили, что Фоссе получил награду за новаторские пьесы и прозу, которые "озвучивают невыразимое".Названы лауреаты Нобелевской премии 2023 года по химии >>Пьесы норвежского писателя входят в число самых широко поставленных произведений современной драматургии в Европе.Юн Фоссе родился в 1959 году. Как прозаик дебютировал в 1983-м, представив на суд публики роман "Красное, черное". В 1994 году заявил о себе в драматургии пьесой "И мы никогда не расстанемся". Является автором восьми романов и повестей, а также около двадцати пьес.Кроме того, Юн Фоссе издал несколько стихотворных сборников и книг для детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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