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Омбудсмен Грузии раскритиковал поправки в закон "О собраниях и манифестациях"

Омбудсмен Грузии раскритиковал поправки в закон "О собраниях и манифестациях"

Поправки были инициированы после заявления СГБ о готовящихся в стране беспорядках 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Поправки к закону "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, а также ограничивают выражение мнения, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселини. Парламент Грузии в ускоренном порядке в первом чтении утвердил поправки, расширяющие список ограничений во время акций протеста. Речь идет о запрете установки таких временных конструкций, которые будут представлять опасность для находящихся на этой территории людей и мешать работе полиции. Поправки были инициированы после заявления СГБ о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота. Как отмечается в документе, действующие нормы уже предусматривают возможность адекватного реагирования в случае подобных угроз, и нет необходимости вводить дополнительные запреты в этой связи. Тем более, законопроект дает возможность широкой трактовки, отмечают в аппарате Народного защитника. "Мы принимаем незамедлительные меры" – депутат об ужесточении закона об акциях в Грузии>>Согласно законопроекту, участникам собраний и демонстраций будет запрещено возводить временные постройки по пяти возможным основаниям, которые, по мнению народного защитника, недостаточны для установления ограничений, предусмотренных проектом. Народный защитник Грузии призывает парламент принять во внимание эти оценки и защитить собрание – конституционный стандарт права на манифестацию. Почему стал актуален вопрос поправок Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Главные новшества в проведении акций в Грузии – что рассматривает парламент>>Согласно проекту, участникам собраний или манифестаций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия, ведомства или организации или не связано с проведением непосредственно акции. Кроме того, конструкцию нельзя будет ставить, если без нее проведению акции ничто не мешает. Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) и конфискацией. В целях регулирования вопроса свободы собраний и выражения мнения соответствующий орган примет соответствующее решение в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Решение, принятое данным органом, будет подлежать судебному контролю путем обжалования его в суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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