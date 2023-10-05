https://sputnik-georgia.ru/20231005/ottsa-obvinyaemogo-v-napadenii-na-politseyskogo-zaderzhali-na-aktsii-u-parlamenta-v-tbilisi-282999670.html

Отца обвиняемого в нападении на полицейского задержали на акции у парламента в Тбилиси

Отца обвиняемого в нападении на полицейского задержали на акции у парламента в Тбилиси

Около парламента собрались противники принятия поправок в закон "О собраниях и манифестациях" 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T18:54+0400

2023-10-05T18:54+0400

2023-10-05T19:36+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Отец обвиняемого в нападении на полицейского во время мартовских акций протеста в Тбилиси Лазаре Григориадиса Бека Григориадис задержан около здания парламента, где протестуют против принятия законопроекта "О собраниях и манифестациях", сообщают члены движения "Талга" ("Волна"). Парламент Грузии в ускоренном порядке в первом чтении утвердил поправки, расширяющие список ограничений во время акций протеста. Речь идет о запрете установки таких временных конструкций, которые будут представлять опасность для находящихся на этой территории людей и мешать работе полиции. Поправки были инициированы после заявления СГБ о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота. Задержания произошло у заднего входа в здание законодательного органа. Вместе с Григориадисом задержан еще один активист. МВД Грузии пока не комментировало инцидент и причины задержания. Собравшиеся у здания парламента активисты планируют устроить более масштабную акцию, если депутаты все-таки рассмотрят законопроект в третьем чтении этим вечером. Несколько месяцев назад Бека Григориадис и сам установил палатку у здания парламента. Он требовал для сына справедливого наказания, которое, по его словам, невозможно при сегодняшней судебной системе. Поймали за метание "коктейля Молотова" в полицейских, а сел за расправу над отцом>>Имя Лазаре Григориадиса стало известно после мартовских акций протеста в Тбилиси. По данным следствия, 7 марта он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии. Ему грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога. В конце сентября Тбилисский городской суд приговорил Лазаре Григориадиса, обвиняемого в физической расправе над отцом, к году и шести месяцам тюремного заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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