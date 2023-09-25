https://sputnik-georgia.ru/20230925/obvinyaemyy-v-napadenii-na-politseyskogo-aktivist-popal-za-reshetku-za-nasilie-nad-ottsom-282642678.html

Обвиняемый в нападении на полицейского активист попал за решетку за насилие над отцом

Обвиняемый в нападении на полицейского активист попал за решетку за насилие над отцом

На сегодняшнем процессе подсудимый признал свою вину 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T18:08+0400

2023-09-25T18:08+0400

2023-09-25T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Лазаре Григориадиса, обвиняемого в насилии в отношении отца, к году и шести месяцам тюремного заключения. Имя Лазаре Григориадиса стало известно после мартовских акций протеста в Тбилиси. По данным следствия, 7 марта он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии. Ему грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога. Что касается текущего судебного процесса, то инцидент произошел в 2021 году. Следствие установило, что Лазаре Григориадис ранил отца холодным оружием в бедро и разбил заднее лобовое стекло его автомобиля. Отец обвиняемого в нападении на полицейского в Тбилиси зашил себе рот и глаз>>Решением судьи обвинение, предъявленное Григориадису по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", было переквалифицировано в статью "Насилие, совершенное в отношении члена семьи". Судья Нино Начкебия признала Григориадиса виновным также в повреждении автомобиля, принадлежавшего отцу. Его обязали выплатить штраф в размере 3 тысяч лари, однако указанное наказание было поглощено более строгим. На сегодняшнем процессе подсудимый признал свою вину, а отца осужденного, Беку Горигариадиса, судья удалил из зала заседаний за нарушение порядка. Нападение на полицейскихЛазаре Григориадиса задержали 29 марта по делу о нападении на полицейских. Спустя два дня суд избрал для него в качестве меры пресечения заключение под стражу на время следствия. В августе Тбилисский горсуд оставил Григориадиса в заключении. Следующее заседание по делу назначено на 10 октября. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. По делу Григориадиса следствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. Мартовские протесты в Тбилиси – задержан отец обвиняемого в нападении на полицейских >>В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари. Теперь Лазаре Григориадису грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога. В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе. По данным грузинских СМИ, Лазаре Григориадис ранее был судим за насилие: два года назад он был привлечен к уголовной ответственности за насилие в отношении отца. Согласно полученным материалам уголовного дела, Лазаре ранил отца холодным оружием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, суд, тбилисский городской суд, насилие, семейное насилие