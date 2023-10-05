https://sputnik-georgia.ru/20231005/pokrovskaya-roditelskaya-subbota-2023-primety-chto-nelzya-delat-283006859.html

Покровская родительская суббота 2023: приметы, что нельзя делать?

Покровская родительская суббота 2023: приметы, что нельзя делать?

Покровскую родительскую субботу – день особого поминания умерших – в 2023 году отметят 7 октября 05.10.2023, Sputnik Грузия

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Какие приметы связаны с Покровской родительской субботой, что можно и нельзя делать в этот особый поминальный день, читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя делатьВ Покровскую родительскую субботу проводят поминальные литургии и панихиды, поэтому можно и даже нужно пойти в храм, чтобы помолиться за упокой души умерших в загробном мире. В пятницу вечером, накануне Покровской родительской субботы, также проводят поминальную службу, однако заказывать панихиду по самоубийцам нельзя. Верующие в Покровскую родительскую субботу идут на кладбище, чтобы помолиться и привести в порядок могилы. Однако нельзя напиваться, шуметь и оставлять на могилках угощение. Нельзя в Покровскую родительскую субботу на кладбище поднимать оброненную вещь с земли. Также нельзя, уходя, говорить усопшим "До свиданья" – это плохая примета, сулящая скорую смерть живому. Те, кто не смогли посетить в поминальную субботу церковь и кладбище, могут за своих усопших помолиться дома. Жадничать в Покровскую родительскую субботу нельзя – в поминальный день нужно помогать больным и подавать милостыню неимущим. В родительскую субботу можно устроить скромную трапезу и помянуть усопших, однако нельзя праздновать что-либо и устраивать шумные и пьяные застолья. Нельзя в Покровскую родительскую субботу сплетничать, ссориться, ругаться и обижать кого-либо. Народные приметы По народным приметам зима скоро наступит и теплых дней больше не будет, если на Покровскую родительскую субботу выпал первый снег, а если 7 октября погода ясная и теплая – погожие дни продержатся до конца месяца. Зима будет поздней, если к Покровской родительской субботе не все листья опали с березы, а если 7 октября разразится гроза – это верная примета, что зимний сезон предстоит теплый, короткий и бесснежный. Суровую зиму предсказывает северный ветер, подувший в Покровскую родительскую субботу, а если подует южный – это примета, что зима будет теплой. По народным приметам скорую свадьбу предсказывает зеркало, случайно разбитое на Покровскую родительскую субботу. Материал подготовлен на основе открытых материалов

https://sputnik-georgia.ru/20231002/kakogo-chisla-pokrovskaya-roditelskaya-subbota-2023-tserkovnyy-kalendar-282879223.html

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