https://sputnik-georgia.ru/20231005/prezident-gruzii-khochet-nalozhit-veto-na-popravki-v-zakon-ob-aktsiyakh-282997461.html

Президент Грузии хочет наложить вето на поправки в закон об акциях?

Президент Грузии хочет наложить вето на поправки в закон об акциях?

Оппозиция выступает против принятия закона "О собраниях и манифестациях", и в правящей партии считают, что президент Грузии с ними заодно 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T19:08+0400

2023-10-05T19:08+0400

2023-10-05T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. В том случае, если президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользуется правом вето на изменения в закон "О собраниях и манифестациях", правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" его преодолеет, заявил депутат от "Грузинской мечты", один из авторов законопроекта Гиви Миканадзе. Парламент Грузии в ускоренном порядке рассматривает поправки, расширяющие список ограничений во время акций протеста. Речь идет о запрете установки таких временных конструкций, которые будут представлять опасность для находящихся на этой территории людей и мешать работе полиции. Поправки были инициированы после заявления СГБ о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота. Миканадзе обвинил представителей оппозиции, выступающих против принятия поправок в том, что их не беспокоит безопасность и интересы общества.Против принятия поправок выступают представители оппозиционных партий. Законопроект раскритиковал и Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, заявив, что поправки в закон "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, а также ограничивают выражение мнения. Согласно грузинскому законодательству, президент, решив наложить вето на тот или иной законопроект, представляет свою версию проекта на основании замечаний. Сначала в парламенте проходит голосование за предложенный президентом вариант законопроекта. Если тот не набирает необходимого количества голосов, то после парламент голосует за тот, который ранее принял парламент в трех чтениях. Число голосов зависит от вида закона. Почему стал актуален вопрос поправок Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Способны на любую провокацию – Каладзе о противниках ужесточения закона об акциях в Грузии>>Согласно проекту, участникам собраний или манифестаций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия, ведомства или организации или не связано с проведением непосредственно акции. Кроме того, конструкцию нельзя будет ставить, если без нее проведению акции ничто не мешает. Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) и конфискацией. В целях регулирования вопроса свободы собраний и выражения мнения соответствующий орган примет соответствующее решение в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Решение, принятое данным органом, будет подлежать судебному контролю путем обжалования его в суде. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван иоселиани, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , сгб, парламент грузии