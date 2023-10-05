https://sputnik-georgia.ru/20231005/sposobny-na-lyubuyu-provokatsiyu--kaladze-o-protivnikakh-uzhestocheniya-zakona-ob-aktsiyakh-v-gruzii-282995021.html

Способны на любую провокацию – Каладзе о противниках ужесточения закона об акциях в Грузии

Способны на любую провокацию – Каладзе о противниках ужесточения закона об акциях в Грузии

Власти Грузии в ускоренном порядке хотят ужесточить закон об акциях протеста 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T17:44+0400

2023-10-05T17:44+0400

2023-10-05T17:53+0400

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каха каладзе

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Противники внесения поправок в закон "О собраниях и манифестациях" способны на те провокации, о которых говорилось в заявление Службы государственной безопасности, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Парламент Грузии в ускоренном порядке рассматривает поправки, расширяющие список ограничений во время акций протеста. Речь идет о запрете установки таких временных конструкций, которые будут представлять опасность для находящихся на этой территории людей и мешать работе полиции. Поправки были инициированы после заявления СГБ о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота. Если кто-то хочет смены власти в Грузии, то для этого должны состояться выборы, как это происходит в нормальных, развитых демократических странах, отметил он. Однако, по словам Каладзе, у оппозиции нет никаких шансов, чтобы заручиться поддержкой большинства населения страны. Против принятия поправок выступают представители оппозиционных партий. Законопроект раскритиковал и Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, заявив, что поправки в закон "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, а также ограничивают выражение мнения. Почему стал актуален вопрос поправок Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. Главные новшества в проведении акций в Грузии – что рассматривает парламент>>И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Согласно проекту, участникам собраний или манифестаций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия, ведомства или организации или не связано с проведением непосредственно акции. Кроме того, конструкцию нельзя будет ставить, если без нее проведению акции ничто не мешает. Омбудсмен Грузии раскритиковал поправки в закон "О собраниях и манифестациях">>Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) и конфискацией. В целях регулирования вопроса свободы собраний и выражения мнения соответствующий орган примет соответствующее решение в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Решение, принятое данным органом, будет подлежать судебному контролю путем обжалования его в суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, леван иоселиани, сгб, каха каладзе, парламент грузии