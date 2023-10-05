https://sputnik-georgia.ru/20231005/vlasti-gruzii-tverdo-zaschischayut-natsionalnye-interesy-strany--premer-282996649.html

Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер

Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер

Властям Грузии приходится маневрировать в этой сложной геополитической ситуации, отметил политик 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Власти Грузии твердо защищают национальные интересы и безопасность страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Заявление об этом глава грузинского правительства сделал в Гранаде на юге Испании, где он находится для участия в третьем саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Он подчеркнул, что главная задача Грузии на данном этапе - сделать все для того, чтобы стране присвоили статус кандидата на вступление в ЕС.Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. "Мы принимаем незамедлительные меры" – депутат об ужесточении закона об акциях в Грузии>>По словам главы грузинского правительства, Грузия не является членом НАТО или ЕС, поэтому у страны нет никаких гарантий безопасности. При этом, как отметил Гарибашвили, властям страны удалось достаточно разумно маневрировать после начала конфликта на Украине. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Премьер не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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