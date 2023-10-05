https://sputnik-georgia.ru/20231005/vlasti-gruzii-tverdo-zaschischayut-natsionalnye-interesy-strany--premer-282996649.html
Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер
Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер
Властям Грузии приходится маневрировать в этой сложной геополитической ситуации, отметил политик 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T18:26+0400
2023-10-05T18:26+0400
2023-10-05T18:26+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Власти Грузии твердо защищают национальные интересы и безопасность страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Заявление об этом глава грузинского правительства сделал в Гранаде на юге Испании, где он находится для участия в третьем саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Он подчеркнул, что главная задача Грузии на данном этапе - сделать все для того, чтобы стране присвоили статус кандидата на вступление в ЕС.Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. "Мы принимаем незамедлительные меры" – депутат об ужесточении закона об акциях в Грузии>>По словам главы грузинского правительства, Грузия не является членом НАТО или ЕС, поэтому у страны нет никаких гарантий безопасности. При этом, как отметил Гарибашвили, властям страны удалось достаточно разумно маневрировать после начала конфликта на Украине. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Премьер не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, испания, ираклий гарибашвили, нато, еврокомиссия
политика, грузия, новости, украина, тбилиси, испания, ираклий гарибашвили, нато, еврокомиссия
Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер
Властям Грузии приходится маневрировать в этой сложной геополитической ситуации, отметил политик
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Власти Грузии твердо защищают национальные интересы и безопасность страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Заявление об этом глава грузинского правительства сделал в Гранаде на юге Испании, где он находится для участия в третьем саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).
"С одной стороны, мы твердо защищаем национальные интересы и безопасность нашей страны, а с другой - действуем в координации с нашим международным сообществом", - заявил Гарибашвили.
Он подчеркнул, что главная задача Грузии на данном этапе - сделать все для того, чтобы стране присвоили статус кандидата на вступление в ЕС.
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
По словам главы грузинского правительства, Грузия не является членом НАТО или ЕС, поэтому у страны нет никаких гарантий безопасности.
"У нас нет никакого зонта НАТО, так сказать, у страны нет никаких гарантий безопасности. Мы не являемся членом Евросоюза, поэтому нашей стране приходится достаточно разумно маневрировать в этой сложной геополитической ситуации, которая полна этой турбулентности", - заявил Гарибашвили.
При этом, как отметил Гарибашвили, властям страны удалось достаточно разумно маневрировать после начала конфликта на Украине.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Премьер не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.