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Самая высокая гора в Европе стала на два метра ниже

Самая высокая гора в Европе стала на два метра ниже

Такие изменения – в порядке вещей и могут зависеть от уровня осадков, отметили специалисты 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T10:25+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Самая высокая точка Альпийских гор, Монблан, потеряла два метра в высоте, следует из отчета экспертов-геодезистов французского департамента Верхняя Савойя.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV, измерения высоты альпийской вершины проводятся каждые два года на протяжении 20 лет.По словам специалистов, такие изменения – в порядке вещей и могут зависеть от уровня осадков. Так, через два года Монбан может быть снова на два метра выше.Однако в 2021 году гора также "уменьшилась" на метр по сравнению с 2017 годом (измерения 2019 года были признаны недействительными), а в 2007 году ее высота составляла 4 810,90 м.Глобальное потепление в мире будет нарастать, предупредили в ООН>>Эксперты встревожены быстрым таянием ледника, покрывающего вершину горы. Этим летом, ставшим рекордно жарким на планете, во Франции было побито множество температурных рекордов. Так, по сообщению Национальной метеорологической службы "Метео-Франс", на Монблане нулевые температуры впервые были зарегистрированы на отметке выше 5 тысяч метров.Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства – смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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