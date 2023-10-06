https://sputnik-georgia.ru/20231006/283011536.html
Самая высокая гора в Европе стала на два метра ниже
Самая высокая гора в Европе стала на два метра ниже
Такие изменения – в порядке вещей и могут зависеть от уровня осадков, отметили специалисты 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T10:25+0400
2023-10-06T10:25+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Самая высокая точка Альпийских гор, Монблан, потеряла два метра в высоте, следует из отчета экспертов-геодезистов французского департамента Верхняя Савойя.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV, измерения высоты альпийской вершины проводятся каждые два года на протяжении 20 лет.По словам специалистов, такие изменения – в порядке вещей и могут зависеть от уровня осадков. Так, через два года Монбан может быть снова на два метра выше.Однако в 2021 году гора также "уменьшилась" на метр по сравнению с 2017 годом (измерения 2019 года были признаны недействительными), а в 2007 году ее высота составляла 4 810,90 м.Глобальное потепление в мире будет нарастать, предупредили в ООН>>Эксперты встревожены быстрым таянием ледника, покрывающего вершину горы. Этим летом, ставшим рекордно жарким на планете, во Франции было побито множество температурных рекордов. Так, по сообщению Национальной метеорологической службы "Метео-Франс", на Монблане нулевые температуры впервые были зарегистрированы на отметке выше 5 тысяч метров.Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства – смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, европа, франция, всемирная метеорологическая организация, оон
в мире, новости, общество, европа, франция, всемирная метеорологическая организация, оон
Самая высокая гора в Европе стала на два метра ниже
10:25 06.10.2023 (обновлено: 10:59 06.10.2023)
Такие изменения – в порядке вещей и могут зависеть от уровня осадков, отметили специалисты
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Самая высокая точка Альпийских гор, Монблан, потеряла два метра в высоте, следует из отчета экспертов-геодезистов французского департамента Верхняя Савойя.
Как сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал BFMTV, измерения высоты альпийской вершины проводятся каждые два года на протяжении 20 лет.
"Высота Монблана составляет 4 805,59 метра в 2023 году, то есть на 2,22 метра меньше, чем в ходе последнего измерения в 2021 году", – сообщил телеканал.
По словам специалистов, такие изменения – в порядке вещей и могут зависеть от уровня осадков. Так, через два года Монбан может быть снова на два метра выше.
Однако в 2021 году гора также "уменьшилась" на метр по сравнению с 2017 годом (измерения 2019 года были признаны недействительными), а в 2007 году ее высота составляла 4 810,90 м.
Эксперты встревожены быстрым таянием ледника, покрывающего вершину горы. Этим летом, ставшим рекордно жарким на планете, во Франции было побито множество температурных рекордов. Так, по сообщению Национальной метеорологической службы "Метео-Франс", на Монблане нулевые температуры впервые были зарегистрированы на отметке выше 5 тысяч метров.
Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства – смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.