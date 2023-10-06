https://sputnik-georgia.ru/20231006/es-osuzhdaet-nasilie-no-podderzhivaet-svobodu-sobraniy--posol-es-v-gruzii-283035334.html

ЕС осуждает насилие, но поддерживает свободу собраний – посол ЕС в Грузии

ЕС осуждает насилие, но поддерживает свободу собраний – посол ЕС в Грузии

Европейский дипломат высказался по скандальному законопроекту в Грузии 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T15:05+0400

2023-10-06T15:05+0400

2023-10-06T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Евросоюз осуждает насилие любого рода, но, с другой стороны, четко поддерживает свободу выражения и собраний, заявил посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский. Накануне парламент Грузии принял изменения в закон "О собраниях и манифестациях" в третьем, окончательном чтении. Поправки, согласно которым на акциях протеста в Грузии появятся новые ограничения, были инициированы депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" после заявления СГБ о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота. Против принятия поправок выступили представители оппозиционных партий, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". Законопроект раскритиковал и Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, заявив, что поправки в закон "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, а также ограничивают выражение мнения. К запрету на ношение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, наличие предметов и веществ, опасных для окружающих, алкоголя и перекрытия дорог добавится запрет на установки временных конструкций на территории проведения акции. Парламент Грузии ужесточил правила на акциях протеста – что изменилось>>Подобный запрет будет касаться только тех случаев, когда установка временной конструкции создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, а также ее установка не связана с проведением непосредственно с акцией протеста. Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета. Почему стал актуален вопрос поправок Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Согласно проекту, участникам собраний или манифестаций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия, ведомства или организации или не связано с проведением непосредственно акции. Кроме того, конструкцию нельзя будет ставить, если без нее проведению акции ничто не мешает. Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) и конфискацией. В целях регулирования вопроса свободы собраний и выражения мнения соответствующий орган примет соответствующее решение в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Решение, принятое данным органом, будет подлежать судебному контролю путем обжалования его в суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, тбилиси, леван иоселиани, сгб, грузинская мечта - демократическая грузия