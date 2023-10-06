https://sputnik-georgia.ru/20231006/gruziya-stanovitsya-tsentrom-delovogo-turizma-283033045.html

Грузия становится центром делового туризма

Грузия становится центром делового туризма

Грузию посетят более 100 работников сферы бизнес-туризма из Европы 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T13:46+0400

2023-10-06T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Грузия в следующем году станет принимающей страной Международного форума делового туризма "m&i Tbilisi 2024", говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Данное решение было принято единогласно руководством международного форума. Летом текущего года Грузия приняла форум "Открой для себя Грузию вместе m&i". Это стало предпосылкой для проведения масштабного мероприятия в следующем году. В течение четырех дней международный форум по деловому туризму посетят более 100 работников сферы бизнес-туризма из Европы.По официальной статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Амбициозный план: Аджария планирует принять шесть миллионов туристов к 2025 году>>По данным Национального банка Грузии, доходы страны от международных путешественников за первое полугодие 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 30 июня 2023 года выросли на 57,9%. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 482,1 миллиона долларов. При этом в первом полугодии 2023 года доход от граждан России за год вырос на 120,4%, доход от граждан Турции – на 142,6%, а доход от граждан ЕС – на 78,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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