https://sputnik-georgia.ru/20230930/ambitsioznyy-plan-adzhariya-planiruet-prinyat-shest-millionov-turistov-k-2025-godu-282806821.html

Амбициозный план: Аджария планирует принять шесть миллионов туристов к 2025 году

Амбициозный план: Аджария планирует принять шесть миллионов туристов к 2025 году

Власти региона готовы тщательно реализовать все этапы плана для достижения желаемых результатов 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T14:21+0400

2023-09-30T14:21+0400

2023-09-30T14:21+0400

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торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правительство Аджарии планирует принять шесть миллионов туристов и создать масштабную инфраструктуру к 2025 году, сказал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе во время церемонии награждения World Travel Awards. Батуми принял одну из важнейших премий в сфере туризма World Travel Awards, которую также называют "туристическим Оскаром". Во время своей речи Рижвадзе отметил динамику туризма, а также рассказал о планах на будущее. Туристический Оскар: Батумский ботанический сад признан лучшим в Европе>>По словам Рижвадзе, количество визитов Аджарского региона за восемь месяцев 2023 года превышает 2 миллиона, что свидетельствует о росте на 46% по сравнению с 2022 годом и на 20% по сравнению с 2019 годом. Туризм в Грузии С января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 миллиона международных путешественников, что на 75,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. При этом показатели восстановлены на 74% по сравнению с январем-июнем 2019 года. Доходы от международного туризма в Грузии в январе-июне 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что на 57,9% больше данных за аналогичный период 2022 года и на 23,9% больше допандемийного 2019 года. Морской сезон в Аджарии прошел успешно – глава региона>>Доходы от туризма превысили данные 2019 года, несмотря на то, что количество международных путешественников пока даже не достигло показателей того рекордного в плане туризма года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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