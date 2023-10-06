https://sputnik-georgia.ru/20231006/ivanishvili--buduschiy-prezident-gruzii-kobakhidze-otvetil-na-kaverznye-voprosy-283043909.html

Иванишвили – будущий президент Грузии? Кобахидзе ответил на каверзные вопросы

Иванишвили – будущий президент Грузии? Кобахидзе ответил на каверзные вопросы

В грузинских СМИ предполагают, что правящая партия может выдвинуть на пост президента Бидзину Иванишвили 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T18:36+0400

2023-10-06T18:36+0400

2023-10-06T18:36+0400

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ираклий кобахидзе

нато

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Разговоры о выдвижении кандидатуры основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили на пост президента страны являются преждевременными спекуляциями, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Вопрос о том, кто может заменить действующего президента Саломе Зурабишвили, стал актуальным после того, как депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили из-за ее зарубежных визитов без одобрения правительства. Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной. Кобахидзе, который является одним из авторов нынешней Конституции Грузии, также заверил общественность, что он не собирается претендовать на пост главы грузинского государства. "Во-первых, у меня нет таких планов, потому что президент существенно дистанцирован от политических процессов. Согласно Конституции, президент не участвует в политических процессах", – отметил Кобахидзе. Между тем именно Кобахидзе вместе с еще тремя депутатами представлял сторону истца в Конституционном суде. Он же непосредственно был спикером от правящей партии. Кто правит бал в грузинской политике?>>Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Что касается разбирательства в Конституционном суде, депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент предста­вляет Гру­зию во вне­шних отно­ше­ниях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, европа, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, нато