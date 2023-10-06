https://sputnik-georgia.ru/20231006/uzhestochenie-pravil-provedeniya-aktsiy-protesta-v-gruzii---prezident-ispolzuet-pravo-veto-283048065.html
Ужесточение правил проведения акций протеста в Грузии – президент использует право вето
Ужесточение правил проведения акций протеста в Грузии – президент использует право вето
Поправки к закону "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, считает омбудсмен 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T22:43+0400
2023-10-06T22:43+0400
2023-10-06T23:14+0400
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акции протеста
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Президент Грузии воспользуется правом вето в отношении поправок в закон "О собраниях и манифестациях" об ужесточении правил на акциях протеста, говорится в заявлении администрации главы государства. Парламент Грузии, вопреки протестам оппозиции и НПО, принял поправки в закон, определяющий правила проведения акций протеста, и внес в закон запрет о размещении на акциях временных конструкций, если они несут угрозу общественной безопасности. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что закон полностью соответствует гарантированному Конституцией праву на свободу выражения и всего лишь дает полиции полномочия определять, когда такая свобода вредит общественной безопасности. Между тем Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что поправки к закону "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, а также ограничивают выражение мнения. По его мнению, столь интенсивное ограничение свободы слова в демократическом обществе может быть оправдано только необходимостью защиты важного, весомого интереса, который не затрагивается представленным законопроектом. Когда действует запрет Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста. Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Можно ли будет ставить палатки на акциях протеста в Грузии – ответ правящей партии >>Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета. Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения. Причины запрета Принятие законопроекта депутаты объясняют заявлением Службы государственной безопасности.Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , акции протеста
новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , акции протеста
Ужесточение правил проведения акций протеста в Грузии – президент использует право вето
22:43 06.10.2023 (обновлено: 23:14 06.10.2023)
Поправки к закону "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, считает омбудсмен
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Президент Грузии воспользуется правом вето в отношении поправок в закон "О собраниях и манифестациях" об ужесточении правил на акциях протеста, говорится в заявлении администрации главы государства.
Парламент Грузии, вопреки протестам оппозиции и НПО, принял поправки в закон, определяющий правила проведения акций протеста, и внес в закон запрет о размещении на акциях временных конструкций, если они несут угрозу общественной безопасности.
"Как президент заявила 22 июня 2022 года, она будет пользоваться правом вето в отношении всех законов, которые противоречат демократическому строительству государства и духу рекомендаций Евросоюза. Соответственно, президент наложит вето на закон "О собраниях и манифестациях", который ограничивает свободу выражения и собраний", – говорится в заявлении администрации.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что закон полностью соответствует гарантированному Конституцией праву на свободу выражения и всего лишь дает полиции полномочия определять, когда такая свобода вредит общественной безопасности.
Между тем Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что поправки к закону "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, а также ограничивают выражение мнения.
По его мнению, столь интенсивное ограничение свободы слова в демократическом обществе может быть оправдано только необходимостью защиты важного, весомого интереса, который не затрагивается представленным законопроектом.
Когда действует запрет
Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста.
Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка.
Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета.
Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения.
Причины запрета
Принятие законопроекта депутаты объясняют заявлением Службы государственной безопасности.
Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.
В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители.
И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.