https://sputnik-georgia.ru/20231006/vsemirnyy-bank-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-283038962.html

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии

ВБ ожидает, что инфляция в конце года окажется ниже целевого уровня в 3% и составит 2,3% 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T16:28+0400

2023-10-06T16:28+0400

2023-10-06T16:28+0400

грузия

новости

экономика

всемирный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494169_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b889e863d2fd12a75efc6fbe3e4b91b3.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4,4% до 5,9%, говорится в отчете Всемирного банка. ВБ опубликовал экономический обзор региона Европы и Центральной Азии, в котором представлены прогнозы экономического роста региона и входящих в него стран, включая Грузию. Ранее в апрельском отчете ВБ повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4 до 4,4%. ВБ ожидает, что инфляция в конце года окажется ниже целевого уровня в 3% и составит 2,3%, в 2024-2025 годах – 2,5% и 3% соответственно. В 2024-2025 годах Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии в размере до 5%. В частности, в 2024 году – на 4,8%, а в 2025 году – на 4,5%, чему будут способствовать активные инвестиции и туризм. "Ожидается, что денежно-кредитная политика будет смягчена для поддержки экономического роста, сохраняя при этом осмотрительность. Перспективы сокращения бедности позитивны", – говорится в отчете. Как экономическая команда правительства Грузии смогла ответить на вызовы – ответ министра >>По информации ВБ, ожидается, что общий уровень бедности продолжит снижаться и достигнет 45,2% в 2024 году и 42,1% в 2025 году, что обусловлено ростом заработной платы и улучшением ситуации на рынке труда. Сохраняются существенные риски на фоне событий на Украине. Более быстрое сокращение притока денег, снижение притока туризма, дальнейшее ужесточение монетарной политики в странах с развитой экономикой или рост мировых цен на сырьевые товары могут замедлить экономический рост, оказать давление на валюту и увеличить уровень долга и потребности в финансировании. "Валютные несоответствия из-за долларизации и воздействия высокого обменного курса также усугубят уязвимость к обесцениванию валюты. Положительным моментом является то, что приток денежных переводов может остаться более сильным, чем ожидалось, что приведет к ускорению экономического роста", – отмечено в отчете. Другие прогнозы Правительство Грузии во второй половине сентября увеличило прогноз роста экономики с 5% до 6,5%. В августе Национальный банк Грузии увеличил прогноз годового роста экономики в 2023 году с 5 до 6%. Это уже второй пересмотр прогноза роста ВВП. Нацбанк Грузии 11 мая повысил ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом. Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидают, что экономика Грузии вырастет до 6% в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, всемирный банк