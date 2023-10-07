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Грузы из Китая в Европу – Грузия создала совместную компанию с двумя странами
Грузы из Китая в Европу – Грузия создала совместную компанию с двумя странами
Средний коридор наиболее важен для обеспечения непрерывной цепи поставок из Азии в Европу с учетом конфликта на Украине 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T16:49+0400
2023-10-07T16:49+0400
2023-10-07T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Железные дороги Грузии, Азербайджана и Казахстана создали совместную компанию для транзита грузов по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут), заявил министр экономики Леван Давиташвили. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По его словам, целью создания компании было увеличение координации по транспортировке грузов. "В условиях тарифной конкуренции и необходимости высокого уровня сервисов в рамках единой компании грузы будут обслуживаться лучше", – сказал Давиташвили. Существование Среднего коридора стало особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Из Китая в Казахстан – премьер Грузии обсудил в Алматы важность Среднего коридора>>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, казахстан, леван давиташвили, китай, европа, новости
Грузы из Китая в Европу – Грузия создала совместную компанию с двумя странами
16:49 07.10.2023 (обновлено: 17:54 07.10.2023)
Средний коридор наиболее важен для обеспечения непрерывной цепи поставок из Азии в Европу с учетом конфликта на Украине
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Железные дороги Грузии, Азербайджана и Казахстана создали совместную компанию для транзита грузов по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут), заявил министр экономики Леван Давиташвили.
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы.
"Уже создана совместная компания на основании соглашения железных дорог Грузии, Азербайджана и Казахстана. Она будет обслуживать следующие из Китая контейнерные грузы, которые по Среднему коридору отправятся в Европу", – сказал Давиташвили.
По его словам, целью создания компании было увеличение координации по транспортировке грузов.
"В условиях тарифной конкуренции и необходимости высокого уровня сервисов в рамках единой компании грузы будут обслуживаться лучше", – сказал Давиташвили.
Существование Среднего коридора стало особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.