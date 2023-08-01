https://sputnik-georgia.ru/20230801/iz-kitaya-v-kazakhstan---premer-gruzii-obsudil-v-almaty-vazhnost-srednego-koridora-280718591.html

Из Китая в Казахстан - премьер Грузии обсудил в Алматы важность Среднего коридора

Из Китая в Казахстан - премьер Грузии обсудил в Алматы важность Среднего коридора

Премьеры Грузии и Казахстана встретились второй раз менее чем за полтора месяца 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T19:24+0400

2023-08-01T19:24+0400

2023-08-01T19:54+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Казахстана Ираклий Гарибашвили и Алихан Смаилов обсудили в Алматы дружеские и партнерские отношения между странами, а также важность полномасштабного задействования Транскаспийского транспортного маршрута - Среднего коридора, говорится в сообщении пресс-службы грузинского правительства. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы.В Алматы состоялась рабочая встреча глав правительств. Гарибашвили обратился к Смаилову со словами "дорогой друг, дорогой коллега" и отметил, что премьер Казахстана находился в Грузии совсем недавно - в конце июня, а теперь он "как и обещал" является его гостем в Казахстане. Премьер отметил, что этот вопрос обсуждался в ходе его визита в Китай, который состоялся на днях, а также во время визита Смаилова в Грузию."Состоялась хорошая дискуссия в том числе с правительством Китая о нашем совместном проекте, и там я упомянул наш план, путеводитель (дорожную карту), касающийся Среднего коридора", - сказал Гарибашвили. Грузия и Китай установили стратегическое партнерство – все детали>>Он выразил уверенность в том, что будущее сотрудничество Грузии и Казахстана будет таким же плодотворным, как и прежде. В свою очередь Смаилов заявил, что Казахстан и Грузию связывает тесное и длительное дружеское и многостороннее сотрудничество. Он поблагодарил Гарибашвили за гостеприимство и хорошую атмосферу во время его визита в Грузию в июне. "Мы смогли обсудить целый спектр вопросов взаимодействия и поработали над конкретными мерами для активизации взаимодействия. Сейчас мы делаем активные шаги для реализации достигнутых соглашений", - сказал Смаилов. По его словам, Казахстан приветствует двустороннюю готовность к основанному на доверии и уважении сотрудничеству. Он отметил, что в хода визита в Грузию стороны договорились об увеличении годового показателя двусторонней торговли. "Очень хорошо, что, согласно результатам за шесть месяцев, наша двусторонняя торговля выросла на 30%. В целях дальнейшего роста нашего торгового оборота, объема нашей торговли, я предлагаю воспользоваться возможностями нашей межправительственной комиссии", - сказал Смаилов. Перспективно для экономики Грузии – вице-премьер о сотрудничестве с Узбекистаном>>По его словам, Казастан придает большое значение сотрудничеству в сферах транспорта и транзита. "Радует, что наше партнерство в развитии транскаспийского международного транспортного маршрута быстро укрепляется. За шесть месяцев текущего года объем перевозок грузов через Средний коридор вырос на 77% и достиг 1,3 млн тонн", - подчеркнул он. Смаилов отметил, что достигнутые во время его встречи с Гарибашвили в июне договоренности дали дополнительный толчок развитию маршрута. "Особое внимание было уделено диджитализации, обеспечению стабильных тарифов транспортировки и вопросам создания единого логистического оператора вдоль коридора. Мы заинтересованы в росте транспортных связей в регионе и в постоянном улучшении транспортных условий. В этом плане мы, конечно, учитываем транзитный и транспортный потенциал Грузии", - заявил Смаилов. По его словам, Казахстан готов продолжить многостороннюю работу для обеспечения динамичного развития партнерства с Грузией во всех сферах. Грузии нужны партнеры, а не хозяева – Каладзе>>Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, казахстан, китай, ираклий гарибашвили, политика, алматы, алихан смаилов, экономика