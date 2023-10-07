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Сборная Грузии по дзюдо заработала первое золото на молодежном ЧМ в Португалии
Сборная Грузии по дзюдо заработала первое золото на молодежном ЧМ в Португалии
Молодежный чемпионат мира среди мужских и женских сборных проходит в Португалии с 4 по 8 октября 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T21:50+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинский тяжеловес Шалва Гурешидзе (+100) стал обладателем золотой медали молодежного чемпионата мира по дзюдо в португальском Одивелаше, сообщает Федерация дзюдо Грузии. Молодежный чемпионат мира среди мужских и женских сборных проходит в Португалии с 4 по 8 октября. Действующий чемпион Европы в финале победил турецкого спортсмена Татароглу. Гурешидзе вначале заработал вазари красивым броском, а затем сумел сковать атакующего его соперника и одержал победу. Ранее серебряную медаль сборной Грузии принес Александр Лоладзе (81 кг). Сборная Грузии заняла на первенстве в Португалии третье место среди мужчин в личном зачете. В воскресенье, в последний день турнира, пройдут командные соревнования, в которых примут участие смешанные команды. Грузинская борьба завоевывает мир – первый чемпионат Европы прошел в Греции>>Состав молодежной сборной Грузии на чемпионате мира: Юноши: Како Чапуришвили – 60 кг, Тенго Зиракашвили – 66 кг, Георгий Терашвили – 73 кг, Лука Бабуцидзе – 81 кг, Александр Лоладзе, Тамаз Коберидзе – 90 кг, Георгий Бадуашвили – 100 кг, Шалва Гурешидзе – +100. Девушки: Мариам Поцхверашвили и Джульетта Родоная – 48 кг, Элене Циклаури – 52 кг, Нино Циклаури, Нино Лоладзе – 57 кг, Этер Аскилашвили – 63 кг, Нино Гулбани – 70 кг, Нино Папидзе – +78 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, нино циклаури, федерация дзюдо грузии
спорт, грузия, новости, португалия, нино циклаури, федерация дзюдо грузии
Сборная Грузии по дзюдо заработала первое золото на молодежном ЧМ в Португалии
21:50 07.10.2023 (обновлено: 22:06 07.10.2023)
Молодежный чемпионат мира среди мужских и женских сборных проходит в Португалии с 4 по 8 октября
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинский тяжеловес Шалва Гурешидзе (+100) стал обладателем золотой медали молодежного чемпионата мира по дзюдо в португальском Одивелаше, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
Молодежный чемпионат мира среди мужских и женских сборных проходит в Португалии с 4 по 8 октября.
Действующий чемпион Европы в финале победил турецкого спортсмена Татароглу. Гурешидзе вначале заработал вазари красивым броском, а затем сумел сковать атакующего его соперника и одержал победу.
Ранее серебряную медаль сборной Грузии принес Александр Лоладзе (81 кг).
Сборная Грузии заняла на первенстве в Португалии третье место среди мужчин в личном зачете. В воскресенье, в последний день турнира, пройдут командные соревнования, в которых примут участие смешанные команды.
Состав молодежной сборной Грузии на чемпионате мира:
Юноши: Како Чапуришвили – 60 кг, Тенго Зиракашвили – 66 кг, Георгий Терашвили – 73 кг, Лука Бабуцидзе – 81 кг, Александр Лоладзе, Тамаз Коберидзе – 90 кг, Георгий Бадуашвили – 100 кг, Шалва Гурешидзе – +100.
Девушки: Мариам Поцхверашвили и Джульетта Родоная – 48 кг, Элене Циклаури – 52 кг, Нино Циклаури, Нино Лоладзе – 57 кг, Этер Аскилашвили – 63 кг, Нино Гулбани – 70 кг, Нино Папидзе – +78 кг.