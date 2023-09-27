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Грузинская борьба завоевывает мир – первый чемпионат Европы прошел в Греции
Грузинская борьба завоевывает мир – первый чемпионат Европы прошел в Греции
Победители также были награждены денежными призами: первое место – 20 тысяч евро; второе место – 10 тысяч евро; третье место – 5 тысяч евро 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T07:32+0400
2023-09-27T07:32+0400
2023-09-27T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Международная федерация борьбы Грузии (IFGW) при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи впервые в своей истории провела чемпионат Европы по грузинской борьбе в древнегреческом амфитеатре в Салониках, на который было выделено 350 тысяч лари (130 тысяч долларов), сообщает пресс-служба Минспорта. В торжественном открытии чемпионата Европы приняли участие грузинские звезды эстрады Нато Метонидзе, Валериан Шиукашвили, греческий пианист Зизи Наскидашвили и Национальный балет Грузии "Сухишвили". Также состоялось представление грузинского боевого искусства хридоли, которое сопровождалось видеороликом, показывающим развитие грузинской борьбы, и документальным фильмом о древних фресках, на которых изображены различные приемы. Грузинская борьба вошла в список ЮНЕСКО >>Кроме того, перед зрителями выступили и греческие исполнители: ансамбль Piroueta Dance Studio, ансамбль Q VIOLINS и солистка Марианна Джорджиаду. В грузинской борьбе титул чемпиона Европы и золотую медаль завоевал Онисе Бугадзе, Саба Инанеишвили – серебряную, а Леван Матиашвили – бронзовую медаль. Победители также были награждены и денежными призами: первое место – 20 тысяч евро; второе место – 10 тысяч евро; третье место – 5 тысяч евро. Им также были вручены призы от различных спонсоров. Грузинский борец завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе >>Чемпиону Европы Онисе Бугадзе вместе с медалью был вручен специальный приз, учрежденный одним из спонсоров – золотая коллекционная статуэтка "Золотое руно". Мероприятие освещали греческие СМИ. Борьба – древний вид спорта, получивший широкое распространение в Грузии. Его древность как национального вида спорта подтверждается сценой борьбы, изображенной на стене храма Алаверди. Бронзовая медаль! Грузинский борец завоевал путевку на Олимпиаду в Париже >>Лица, одежда и пластика персонажей указывают на традиционное грузинское борцовское искусство. Соревнования проводились и в религиозные праздники Грузии. Грузинская борьба объединяет до двухсот приемов. Музыкальное сопровождение – неотъемлемая часть грузинской борьбы. Используются зурна и барабан. В 2018 году традиционная грузинская борьба была включена в репрезентативный список мирового нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, подтвердив тем самым исключительность элементов грузинской борьбы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, валериан шиукашвили, леван матиашвили, юнеско, европа, греция, грузинская борьба
спорт, грузия, новости, валериан шиукашвили, леван матиашвили, юнеско, европа, греция, грузинская борьба
Грузинская борьба завоевывает мир – первый чемпионат Европы прошел в Греции
Победители также были награждены денежными призами: первое место – 20 тысяч евро; второе место – 10 тысяч евро; третье место – 5 тысяч евро
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Международная федерация борьбы Грузии (IFGW) при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи впервые в своей истории провела чемпионат Европы по грузинской борьбе в древнегреческом амфитеатре в Салониках, на который было выделено 350 тысяч лари (130 тысяч долларов), сообщает пресс-служба Минспорта.
В торжественном открытии чемпионата Европы приняли участие грузинские звезды эстрады Нато Метонидзе, Валериан Шиукашвили, греческий пианист Зизи Наскидашвили и Национальный балет Грузии "Сухишвили".
Также состоялось представление грузинского боевого искусства хридоли, которое сопровождалось видеороликом, показывающим развитие грузинской борьбы, и документальным фильмом о древних фресках, на которых изображены различные приемы.
Кроме того, перед зрителями выступили и греческие исполнители: ансамбль Piroueta Dance Studio, ансамбль Q VIOLINS и солистка Марианна Джорджиаду.
В грузинской борьбе титул чемпиона Европы и золотую медаль завоевал Онисе Бугадзе, Саба Инанеишвили – серебряную, а Леван Матиашвили – бронзовую медаль.
Победители также были награждены и денежными призами: первое место – 20 тысяч евро; второе место – 10 тысяч евро; третье место – 5 тысяч евро. Им также были вручены призы от различных спонсоров.
Чемпиону Европы Онисе Бугадзе вместе с медалью был вручен специальный приз, учрежденный одним из спонсоров – золотая коллекционная статуэтка "Золотое руно". Мероприятие освещали греческие СМИ.
Борьба – древний вид спорта, получивший широкое распространение в Грузии. Его древность как национального вида спорта подтверждается сценой борьбы, изображенной на стене храма Алаверди.
Лица, одежда и пластика персонажей указывают на традиционное грузинское борцовское искусство. Соревнования проводились и в религиозные праздники Грузии. Грузинская борьба объединяет до двухсот приемов. Музыкальное сопровождение – неотъемлемая часть грузинской борьбы. Используются зурна и барабан.
В 2018 году традиционная грузинская борьба была включена в репрезентативный список мирового нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, подтвердив тем самым исключительность элементов грузинской борьбы.