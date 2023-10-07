https://sputnik-georgia.ru/20231007/tbilisi-vyrazil-solidarnost-s-izrailem-podvergshimsya-massirovannoy-atake-283062550.html
Тбилиси выразил солидарность с Израилем, подвергшимся массированной атаке
Тбилиси выразил солидарность с Израилем, подвергшимся массированной атаке
Число погибших с обеих сторон превысило 200 человек 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T17:27+0400
2023-10-07T17:27+0400
2023-10-07T17:59+0400
грузия
новости
израиль
тбилиси
палестина
жозеп боррель
биньямин нетаньяху
хамас
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23851/40/238514027_0:56:3064:1780_1920x0_80_0_0_8a9b5477e5c680f39fad473fb0f7a47b.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии осудило массированный ракетный обстрел Израиля и выразило солидарность с израильским правительством и народом. В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, погибли 40 и пострадали 779 израильтян. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Минздрав Палестины заявил о более чем 160 погибших и 931 раненом. Министерство пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим в ходе массированной атаки на Израиль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Министерство обороны Израиля уже приступило к набору резервистов, армия приведена в полную боеготовность. В Израиле введено чрезвычайное положение. На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в Тель-Авиве фиксируются перебои в работе интернета, согласно данным сервиса NetBlocks."Жестокая и бесчеловечная агрессия" – глава парламента Грузии о событиях в Израиле>>Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что министерство обороны США в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан.Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев. Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.Москва выразила серьезную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призвала стороны к прекращению огня и отказу от насилия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
израиль
тбилиси
палестина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23851/40/238514027_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_aa988a1b64f56a8f6548454e872fe33c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, израиль, тбилиси, палестина, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, хамас, нато, евросоюз
грузия, новости, израиль, тбилиси, палестина, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, хамас, нато, евросоюз
Тбилиси выразил солидарность с Израилем, подвергшимся массированной атаке
17:27 07.10.2023 (обновлено: 17:59 07.10.2023)
Число погибших с обеих сторон превысило 200 человек
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии осудило массированный ракетный обстрел Израиля и выразило солидарность с израильским правительством и народом.
В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, погибли 40 и пострадали 779 израильтян. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Минздрав Палестины заявил о более чем 160 погибших и 931 раненом.
"Мы решительно осуждаем ужасающее террористическое нападение на Государство Израиль, повлекшее за собой человеческие жертвы, и выражаем солидарность с израильским правительством и народом. Наши мысли с семьями и близкими жертв этого ужасного нападения", – говорится в сообщении МИД Грузии в соцстети Х.
Министерство пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим в ходе массированной атаки на Израиль.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Министерство обороны Израиля уже приступило к набору резервистов, армия приведена в полную боеготовность. В Израиле введено чрезвычайное положение.
На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в Тель-Авиве фиксируются перебои в работе интернета, согласно данным сервиса NetBlocks.
Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО.
Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что министерство обороны США в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан.
Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.
МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев.
Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.
Москва выразила серьезную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призвала стороны к прекращению огня и отказу от насилия.