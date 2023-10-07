https://sputnik-georgia.ru/20231007/tbilisi-vyrazil-solidarnost-s-izrailem-podvergshimsya-massirovannoy-atake-283062550.html

Тбилиси выразил солидарность с Израилем, подвергшимся массированной атаке

Тбилиси выразил солидарность с Израилем, подвергшимся массированной атаке

Число погибших с обеих сторон превысило 200 человек 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T17:27+0400

2023-10-07T17:27+0400

2023-10-07T17:59+0400

грузия

новости

израиль

тбилиси

палестина

жозеп боррель

биньямин нетаньяху

хамас

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23851/40/238514027_0:56:3064:1780_1920x0_80_0_0_8a9b5477e5c680f39fad473fb0f7a47b.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии осудило массированный ракетный обстрел Израиля и выразило солидарность с израильским правительством и народом. В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, погибли 40 и пострадали 779 израильтян. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Минздрав Палестины заявил о более чем 160 погибших и 931 раненом. Министерство пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим в ходе массированной атаки на Израиль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Министерство обороны Израиля уже приступило к набору резервистов, армия приведена в полную боеготовность. В Израиле введено чрезвычайное положение. На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в Тель-Авиве фиксируются перебои в работе интернета, согласно данным сервиса NetBlocks."Жестокая и бесчеловечная агрессия" – глава парламента Грузии о событиях в Израиле>>Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что министерство обороны США в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан.Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев. Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.Москва выразила серьезную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призвала стороны к прекращению огня и отказу от насилия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

тбилиси

палестина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, израиль, тбилиси, палестина, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, хамас, нато, евросоюз