https://sputnik-georgia.ru/20231007/ukreplyaet-li-detskiy-sad-immunitet-rebenku--otvet-gruzinskogo-vracha-283056641.html

Укрепляет ли детский сад иммунитет ребенку? – ответ грузинского врача

Укрепляет ли детский сад иммунитет ребенку? – ответ грузинского врача

Некоторые родители вообще отказываются от детского сада, боясь постоянных болезней и инфекций 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Дети рано или поздно встретятся с инфекциями, поэтому оставлять их дома и не водить в детский сад не имеет смысла, сказал в беседе Sputnik Грузия глава тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе. Многих родителей беспокоит вопрос, как часто их дети будут болеть, если их отдадут в детский сад, и не пострадает ли у них от этого иммунитет. Некоторые родители вообще отказываются от детского сада, боясь постоянных болезней и инфекций. По его словам, в период пандемии многие родители хотели, чтобы их дети переболели коронавирусом, чтобы не вакцинировать. "Перенесенная инфекция обуславливает иммунную защиту, и это самое главное. Так что когда мы говорим, что не отвезем ребенка в садик, это означает, что мы искусственно ограничиваем их от инфекций, но рано или поздно он все равно с ними столкнется", – подчеркнул Чхаидзе. Что касается заболеваемости среди школьников и воспитанников детских садов, на данный момент нет большого количества инфицирования, отметил Чхаидзе, добавив, что в противном случае обращаемость к клиникам и первичному сектору здравоохранения была бы увеличена. Как на полгода защититься от вируса гриппа – предписания грузинского врача >>Обращаемость увеличится в самый активный период распространения респираторных вирусов – это ноябрь, декабрь и январь, отметил Чхаидзе. На вопрос, стало ли вирусов больше и агрессивнее, Чхаидзе ответил, что не существует никакой статистики, которая показывает, что в начале 21 века больше вирусов, чем это было в конце 20 века. По словам Чхаидзе, просто сейчас появилось больше контроля, информации. Они не были доступны раньше, поскольку не было соответствующих лабораторий. Вирусы потеряли свою сезонность. К слову, случаи вируса гриппа увеличились летом, а не зимой, чего ранее не было. Специалисты это объясняют тем, что 2020-2021 годы стали периодом, когда максимально было ограничено распространение вирусов. Этому способствовали изоляция, карантин, гигиена рук, ношение масок. "Эти ограничения останавливает не только коронавирус, но и другие вирусы. Поэтому у нас был трехлетний "перерыв" в плане активности вирусных инфекций. Два года у нас не было этих вирусов, и как только мы сняли ограничения и мобильность увеличилась, риск инфицирования возрос", – заявил Чхаидзе. Причиной этого было то, что у населения не было иммунитета к этим вирусам. Многие не болели гриппом и другими респираторными вирусами в течение изоляции и карантина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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