https://sputnik-georgia.ru/20231006/kak-na-polgoda-zaschititsya-ot-virusa-grippa--predpisaniya-gruzinskogo-vracha-283010104.html
Как на полгода защититься от вируса гриппа – предписания грузинского врача
Как на полгода защититься от вируса гриппа – предписания грузинского врача
Когда речь идет о вакцинации против гриппа, не имеется в виду вакцинация всего населения, отметил врач 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T10:02+0400
2023-10-06T10:02+0400
2023-10-06T10:02+0400
грузия
новости
общество
иване чхаидзе
здравоохранение в грузии
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грипп атакует грузию
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Вакцинация лиц, входящих в группу риска, является оптимальным решением в сезон активизации респираторных заболеваний, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия глава тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе. В риск-группу входят в первую очередь беременные женщины, пожилые, дети и лица с хроническими заболеваниями, пациенты на диализе, граждане с ВИЧ-инфекцией. Все эти лица могут сделать вакцину против гриппа бесплатно. При этом Чхаидзе пояснил, что когда речь идет о вакцинации против гриппа, не имеется в виду вакцинация всего населения. Цель проведения прививок против гриппа заключается в защите лиц, входящих в группу риска от возможных осложнений. "Речь идет о тех людях, среди которых вероятность осложнений, госпитализации, летального исхода более высокая. Случаи смерти от гриппа фиксируются каждый год и это вирус, который может вызвать тяжелое течение среди людей с определенным статусом здоровья, поэтому 200 тысяч доз выделены для риск-групп", – отметил Чхаидзе. Именно поэтому количество вакцины ограничено, и целью Грузии не является массовая вакцинация населения, так как это было в случае коронавируса. Грипп продолжает удивлять медиков – в Грузии уже выявлены первые случаи вируса >>Вакцина от вируса гриппа будет доступна для граждан Грузии со второй половины октября. В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз вакцины против вируса гриппа. Такое же количество вакцины было закуплено Грузией в прошлом году. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины. Сезон вирусов открыт – какими инфекциями чаще всего болеют жители Грузии? >>В Грузии для более эффективной борьбы с гриппом несколько раз продлевали сроки бесплатной вакцинации. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В прошлом году частота распространения респираторных инфекций в Грузии была стабильна и соответствовала среднесезонной статистике. Наиболее распространенными респираторными инфекциями были грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, иване чхаидзе, здравоохранение в грузии, грипп, грипп атакует грузию
грузия, новости, общество, иване чхаидзе, здравоохранение в грузии, грипп, грипп атакует грузию
Как на полгода защититься от вируса гриппа – предписания грузинского врача
Когда речь идет о вакцинации против гриппа, не имеется в виду вакцинация всего населения, отметил врач
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Вакцинация лиц, входящих в группу риска, является оптимальным решением в сезон активизации респираторных заболеваний, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия глава тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе.
В риск-группу входят в первую очередь беременные женщины, пожилые, дети и лица с хроническими заболеваниями, пациенты на диализе, граждане с ВИЧ-инфекцией. Все эти лица могут сделать вакцину против гриппа бесплатно.
"Мы должны напомнить всем этим людям, что конец октября является лучшим периодом для вакцинации против гриппа, поскольку она на шесть месяцев защищает от гриппа, и шесть месяцев это именно тот период, когда мы ожидаем активизацию вируса гриппа", – заявил Чхаидзе.
При этом Чхаидзе пояснил, что когда речь идет о вакцинации против гриппа, не имеется в виду вакцинация всего населения. Цель проведения прививок против гриппа заключается в защите лиц, входящих в группу риска от возможных осложнений.
"Речь идет о тех людях, среди которых вероятность осложнений, госпитализации, летального исхода более высокая. Случаи смерти от гриппа фиксируются каждый год и это вирус, который может вызвать тяжелое течение среди людей с определенным статусом здоровья, поэтому 200 тысяч доз выделены для риск-групп", – отметил Чхаидзе.
Именно поэтому количество вакцины ограничено, и целью Грузии не является массовая вакцинация населения, так как это было в случае коронавируса.
Вакцина от вируса гриппа будет доступна для граждан Грузии со второй половины октября. В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз вакцины против вируса гриппа. Такое же количество вакцины было закуплено Грузией в прошлом году.
Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.
В Грузии для более эффективной борьбы с гриппом несколько раз продлевали сроки бесплатной вакцинации. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В прошлом году частота распространения респираторных инфекций в Грузии была стабильна и соответствовала среднесезонной статистике. Наиболее распространенными респираторными инфекциями были грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа.