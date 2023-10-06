https://sputnik-georgia.ru/20231006/kak-na-polgoda-zaschititsya-ot-virusa-grippa--predpisaniya-gruzinskogo-vracha-283010104.html

Как на полгода защититься от вируса гриппа – предписания грузинского врача

Как на полгода защититься от вируса гриппа – предписания грузинского врача

Когда речь идет о вакцинации против гриппа, не имеется в виду вакцинация всего населения, отметил врач 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T10:02+0400

2023-10-06T10:02+0400

2023-10-06T10:02+0400

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грипп атакует грузию

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Вакцинация лиц, входящих в группу риска, является оптимальным решением в сезон активизации респираторных заболеваний, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия глава тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе. В риск-группу входят в первую очередь беременные женщины, пожилые, дети и лица с хроническими заболеваниями, пациенты на диализе, граждане с ВИЧ-инфекцией. Все эти лица могут сделать вакцину против гриппа бесплатно. При этом Чхаидзе пояснил, что когда речь идет о вакцинации против гриппа, не имеется в виду вакцинация всего населения. Цель проведения прививок против гриппа заключается в защите лиц, входящих в группу риска от возможных осложнений. "Речь идет о тех людях, среди которых вероятность осложнений, госпитализации, летального исхода более высокая. Случаи смерти от гриппа фиксируются каждый год и это вирус, который может вызвать тяжелое течение среди людей с определенным статусом здоровья, поэтому 200 тысяч доз выделены для риск-групп", – отметил Чхаидзе. Именно поэтому количество вакцины ограничено, и целью Грузии не является массовая вакцинация населения, так как это было в случае коронавируса. Грипп продолжает удивлять медиков – в Грузии уже выявлены первые случаи вируса >>Вакцина от вируса гриппа будет доступна для граждан Грузии со второй половины октября. В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз вакцины против вируса гриппа. Такое же количество вакцины было закуплено Грузией в прошлом году. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины. Сезон вирусов открыт – какими инфекциями чаще всего болеют жители Грузии? >>В Грузии для более эффективной борьбы с гриппом несколько раз продлевали сроки бесплатной вакцинации. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В прошлом году частота распространения респираторных инфекций в Грузии была стабильна и соответствовала среднесезонной статистике. Наиболее распространенными респираторными инфекциями были грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, иване чхаидзе, здравоохранение в грузии, грипп, грипп атакует грузию