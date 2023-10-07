https://sputnik-georgia.ru/20231007/vrednye-igrushki-i-stroymaterialy--skolko-narusheniy-vyyavleno-283056960.html

Вредные игрушки и стройматериалы – сколько нарушений выявлено

Вредные игрушки и стройматериалы – сколько нарушений выявлено

Агентство надзора рынков проверяет периодически качество продукции на рынках на безопасность 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Агентство надзора рынков Минэкономики Грузии в 2023 году выявило ряд опасных для здоровья игрушек и стройматериалов, говорится в сообщении ведомства. По данным агентства, в 2023 году были проверены 127 видов детских игрушек, из которых 50 не соответствовали нормам, и было принято решение об их изъятии с рынка. Кроме того, агентство до октября проверило 75 видов стройматериалов, размещенных на 49 объектах, и 26 образцов не прошли проверку. Игрушки могут быть опасными – что нужно знать родителям? >>Ведомство не уточняет вид продукции, которая была опасна для человека. Агентство надзора рынков проверяет периодически качество продукции на рынках на безопасность и выдает рекомендации по их изъятию, если товар небезопасен для людей. Уже с 1 января 2024 года под систему контроля качества и безопасности попадут цемент, керамическая плитка, товары для отделки потолков, гипсокартон и товары из структурного металла. Кроме того, агентство в будущем планирует проверять кирпичи, блоки, кровельные покрытия, покрытия для пола и теплоизоляцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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