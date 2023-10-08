https://sputnik-georgia.ru/20231008/eskalatsiya-v-izraile---neskolko-grazhdan-gruzii-perevezeny-v-bezopasnoe-mesto-283076718.html
Эскалация в Израиле – несколько граждан Грузии перевезены в безопасное место
Эскалация в Израиле – несколько граждан Грузии перевезены в безопасное место
По последним официальным данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T10:38+0400
2023-10-08T10:38+0400
2023-10-08T10:54+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Все четверо граждан Грузии, находящиеся во время вооруженного нападения в секторе Газа, уже в безопасности, сообщило МИД Грузии. В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО. Как сообщает МИД Грузии, о том, что граждане Грузии находятся в безопасном месте, стало известно в результате общения с израильской стороной, а также с одним из четырех лиц. Тбилиси выразил солидарность с Израилем, подвергшимся массированной атаке>>"Что касается фотоматериала, распространенного в Интернете, то он уточняется, и до выяснения деталей просьба воздержаться от распространения неустановленной информации", – отмечают в ведомстве. В посольстве Грузии в Израиле задействована "горячая линия": +972526919092, +972528888513 и +972547386813, куда граждане смогут обратиться в случае необходимости. По последним официальным данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, израиль, хамас, нато, мид грузии, палестина, обострение ситуации на ближнем востоке
Эскалация в Израиле – несколько граждан Грузии перевезены в безопасное место
10:38 08.10.2023 (обновлено: 10:54 08.10.2023)
По последним официальным данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Все четверо граждан Грузии, находящиеся во время вооруженного нападения в секторе Газа, уже в безопасности, сообщило МИД Грузии.
В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО.
Как сообщает МИД Грузии, о том, что граждане Грузии находятся в безопасном месте, стало известно в результате общения с израильской стороной, а также с одним из четырех лиц.
"Что касается фотоматериала, распространенного в Интернете, то он уточняется, и до выяснения деталей просьба воздержаться от распространения неустановленной информации", – отмечают в ведомстве.
В посольстве Грузии в Израиле задействована "горячая линия": +972526919092, +972528888513 и +972547386813, куда граждане смогут обратиться в случае необходимости.
По последним официальным данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии.