https://sputnik-georgia.ru/20231008/eskalatsiya-v-izraile---neskolko-grazhdan-gruzii-perevezeny-v-bezopasnoe-mesto-283076718.html

Эскалация в Израиле – несколько граждан Грузии перевезены в безопасное место

Эскалация в Израиле – несколько граждан Грузии перевезены в безопасное место

По последним официальным данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии 08.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Все четверо граждан Грузии, находящиеся во время вооруженного нападения в секторе Газа, уже в безопасности, сообщило МИД Грузии. В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО. Как сообщает МИД Грузии, о том, что граждане Грузии находятся в безопасном месте, стало известно в результате общения с израильской стороной, а также с одним из четырех лиц. Тбилиси выразил солидарность с Израилем, подвергшимся массированной атаке>>"Что касается фотоматериала, распространенного в Интернете, то он уточняется, и до выяснения деталей просьба воздержаться от распространения неустановленной информации", – отмечают в ведомстве. В посольстве Грузии в Израиле задействована "горячая линия": +972526919092, +972528888513 и +972547386813, куда граждане смогут обратиться в случае необходимости. По последним официальным данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, израиль, хамас, нато, мид грузии, палестина, обострение ситуации на ближнем востоке