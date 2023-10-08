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Израиль официально объявил войну
Израиль официально объявил войну
Накануне страна подверглась масштабной ракетной атаке из сектора Газа, местные СМИ сообщают о 600 погибших 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T18:01+0400
2023-10-08T18:01+0400
2023-10-08T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт – Sputnik. Военно-политический кабинет Израиля одобрил введение "пункта 40" Основного закона, означающего официальное объявление войны, проинформировали в канцелярии премьер-министра страны.Утром в субботу Израиль подвергся беспрецедентно масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Пресс-служба израильской армии заявила, что по стране было выпущено свыше трех тысяч ракет. После появились сообщения о том, что бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, военное крыло палестинского движения заявило о начале операции "Потоп Аль-Аксы" против республики.В свою очередь армия Израиля сообщила о проведении операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Эскалация в Израиле – несколько граждан Грузии перевезены в безопасное место >>Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к нации и заявил, что страна находится в состоянии войны. Он также сообщил, что отдал приказ о широкой мобилизации. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Согласно данным старейшей ежедневной израильской газета Haaretz, жертвами эскалации конфликта уже стали шестьсот человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
в мире, новости, политика, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
Израиль официально объявил войну
18:01 08.10.2023 (обновлено: 18:29 08.10.2023)
Накануне страна подверглась масштабной ракетной атаке из сектора Газа, местные СМИ сообщают о 600 погибших
ТБИЛИСИ, 8 окт – Sputnik. Военно-политический кабинет Израиля одобрил введение "пункта 40" Основного закона, означающего официальное объявление войны, проинформировали в канцелярии премьер-министра страны.
"Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье 40 Основного закона правительства. Война, навязанная государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06:00", – говорится в сообщении.
Утром в субботу Израиль подвергся беспрецедентно масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Пресс-служба израильской армии заявила, что по стране было выпущено свыше трех тысяч ракет. После появились сообщения о том, что бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, военное крыло палестинского движения заявило о начале операции "Потоп Аль-Аксы" против республики.
В свою очередь армия Израиля сообщила о проведении операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к нации и заявил, что страна находится в состоянии войны. Он также сообщил, что отдал приказ о широкой мобилизации. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Согласно данным старейшей ежедневной израильской газета Haaretz, жертвами эскалации конфликта уже стали шестьсот человек.