https://sputnik-georgia.ru/20231008/izrail-ofitsialno-obyavil-voynu-283113824.html

Израиль официально объявил войну

Израиль официально объявил войну

Накануне страна подверглась масштабной ракетной атаке из сектора Газа, местные СМИ сообщают о 600 погибших 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T18:01+0400

2023-10-08T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт – Sputnik. Военно-политический кабинет Израиля одобрил введение "пункта 40" Основного закона, означающего официальное объявление войны, проинформировали в канцелярии премьер-министра страны.Утром в субботу Израиль подвергся беспрецедентно масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Пресс-служба израильской армии заявила, что по стране было выпущено свыше трех тысяч ракет. После появились сообщения о том, что бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, военное крыло палестинского движения заявило о начале операции "Потоп Аль-Аксы" против республики.В свою очередь армия Израиля сообщила о проведении операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Эскалация в Израиле – несколько граждан Грузии перевезены в безопасное место >>Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к нации и заявил, что страна находится в состоянии войны. Он также сообщил, что отдал приказ о широкой мобилизации. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Согласно данным старейшей ежедневной израильской газета Haaretz, жертвами эскалации конфликта уже стали шестьсот человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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