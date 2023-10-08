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Ртвели - 2023: к сбору урожая приступили на родине знаменитой "Хванчкары"
Ртвели - 2023: к сбору урожая приступили на родине знаменитой "Хванчкары"
В этом году будут действовать субсидии на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 4 лари за 1 килограмм 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T14:18+0400
2023-10-08T14:18+0400
2023-10-08T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Сезон сбора винограда начался в высокогорном регионе Грузии Рача, где ожидается до 1,5-2 тысяч тонн урожая винограда, сообщает Минсельхоз Грузии. Ртвели традиционно начинается на родине вина в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули". Принимать урожай фермеров будут до 40 компаний. Для сравнения, в прошлом году их было 30. Государство трудоустроит молодежь на винзаводах во время ртвели >>Прогнозируемый урожай "Александроули" и "Муджуретули" – до 2 тысяч тонн. По решению правительства как и в прошлом, так и в этом году будут действовать субсидии на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 4 лари за 1 килограмм. Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. В целях организации сбора урожая 2023 года в городе Амбролаури открыт координационный штаб. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Ртвели - 2023: к сбору урожая приступили на родине знаменитой "Хванчкары"
14:18 08.10.2023 (обновлено: 14:31 08.10.2023)
В этом году будут действовать субсидии на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 4 лари за 1 килограмм
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Сезон сбора винограда начался в высокогорном регионе Грузии Рача, где ожидается до 1,5-2 тысяч тонн урожая винограда, сообщает Минсельхоз Грузии.
Ртвели традиционно начинается на родине вина в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули".
Принимать урожай фермеров будут до 40 компаний. Для сравнения, в прошлом году их было 30.
Прогнозируемый урожай "Александроули" и "Муджуретули" – до 2 тысяч тонн.
По решению правительства как и в прошлом, так и в этом году будут действовать субсидии на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 4 лари за 1 килограмм.
Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов.
В целях организации сбора урожая 2023 года в городе Амбролаури открыт координационный штаб. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501.